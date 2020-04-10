ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto detail produk
  • Foto kemasan
  • Foto produk tunggal
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto detail produk
  • Foto kemasan

Dihentikan

Hairclipper series 3000Pemotong rambut

HC3426/15

4.3

| (8) Ulasan | 86% Merekomendasikan produk ini

Aman bagi anak, sempurna bagi keluarga!

Memotong rambut keluarga Anda belum pernah semudah ini! Sisir anak & dewasa yang dapat disesuaikan, elemen pemotong inovatif, dan bilah pisau yang dapat menajam sendiri menghadirkan teknologi pemangkasan rambut ahli, bahkan bagi kulit paling sensitif dan rambut paling halus dalam keluarga.

Lihat semua manfaat

Merek alat perawatan diri elektrik untuk pria yang paling disukai di dunia1

dengan Teknologi DualCut dan sisir anak

Aman bagi anak, sempurna bagi keluarga!

  • Pisau baja

  • Sisir anak

  • 13 setelan panjang

  • Pemakaian nirkabel 60 mnt/isi daya 8j

Termasuk sisir anak dengan 12 panjang rambut yang bisa disesuaikan: 1-23mm

Termasuk sisir anak dengan 12 panjang rambut yang bisa disesuaikan: 1-23mm

Sisir yang aman bagi anak, dengan ujung bulat dan gigi yang pendek, khususnya cocok untuk anggota keluarga termuda. Sisir meluncur dengan mulus di kulit tanpa menggoresnya, memberikan pemotongan rambut yang aman setiap saat. Cukup pilih dan kunci panjang rambut yang Anda inginkan menggunakan sisir yang bisa disesuaikan ini, dengan 12 setelan panjang dari 1 sampai 23mm, dengan jarak persis 2mm di antara setiap setelan panjang. Atau Anda bisa menggunakannya tanpa sisir untuk pemangkasan rapat sepanjang 0,5mm.

Pisau tajam sendiri, untuk ketajaman yang tahan lama

Pisau tajam sendiri, untuk ketajaman yang tahan lama

Pisau baja antikarat yang menajam sendiri, untuk ketajaman yang tahan lama.

Mudah untuk dipilih dan mengunci setelan 13 panjang: 0,5 sampai 23mm

Mudah untuk dipilih dan mengunci setelan 13 panjang: 0,5 sampai 23mm

Cukup pilih dan kunci panjang yang Anda inginkan dengan sisir yang bisa disesuaikan dan fungsi penguncian 12 setelan panjang dari 1mm sampai 23mm, dengan jarak persis 2mm di antara setelan panjang. Atau Anda bisa menggunakannya tanpa sisir untuk pemangkasan rapat sepanjang 0,5mm.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.3

dari 5

8

Ulasan

86%

Merekomendasikan produk ini

3
1

10/04/2020

Indonesia

Indonesia

Tahan lama

performa pisau dan baterai masih baik, sisir lembut + cukup dan bisa diatur tapi tidak mudah terlepas. Sangat layak dibeli karena tahan lama dan aman digunakan

Keunggulan

tahan lama, pengecasan aman tidak panas, baterai stabil tidak panas setelah pemakaian cukup lama.

Kekurangan

rambut terkadang masuk ke dalam pisau cukur, tapi tetap masih bida dibersihkan

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3426/15 Pemotong rambut

Tanggal Penggunaan 2018-04-10

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3426/15 Pemotong rambut

Tanggal Penggunaan 2018-04-10

18/03/2018

Indonesia

Indonesia

Simple and Best Hair Clipper Product of Philips

Real man must use this product, and also for the price, you don't worry because suitable on your wallet

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper

22/09/2017

Indonesia

Indonesia

Good and beautifull

Very helpfull and usefull...good job... Hopefully it will last longer Love the colours Love the ergonomically

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.
Penafian

  1. Survei online terhadap 16.003 pria, pengguna alat perawatan diri elektrik, dilakukan pada tahun 2024 

  1. Versus pendahulunya dari Philips