2 year warranty
Dihentikan
Aman bagi anak, sempurna bagi keluarga!
Memotong rambut keluarga Anda belum pernah semudah ini! Sisir anak & dewasa yang dapat disesuaikan, elemen pemotong inovatif, dan bilah pisau yang dapat menajam sendiri menghadirkan teknologi pemangkasan rambut ahli, bahkan bagi kulit paling sensitif dan rambut paling halus dalam keluarga.
Pisau baja
Sisir anak
13 setelan panjang
Pemakaian nirkabel 60 mnt/isi daya 8j
Sisir yang aman bagi anak, dengan ujung bulat dan gigi yang pendek, khususnya cocok untuk anggota keluarga termuda. Sisir meluncur dengan mulus di kulit tanpa menggoresnya, memberikan pemotongan rambut yang aman setiap saat. Cukup pilih dan kunci panjang rambut yang Anda inginkan menggunakan sisir yang bisa disesuaikan ini, dengan 12 setelan panjang dari 1 sampai 23mm, dengan jarak persis 2mm di antara setiap setelan panjang. Atau Anda bisa menggunakannya tanpa sisir untuk pemangkasan rapat sepanjang 0,5mm.
Pisau baja antikarat yang menajam sendiri, untuk ketajaman yang tahan lama.
Cukup pilih dan kunci panjang yang Anda inginkan dengan sisir yang bisa disesuaikan dan fungsi penguncian 12 setelan panjang dari 1mm sampai 23mm, dengan jarak persis 2mm di antara setelan panjang. Atau Anda bisa menggunakannya tanpa sisir untuk pemangkasan rapat sepanjang 0,5mm.
4.3
dari 5
8
Ulasan
86%
Merekomendasikan produk ini
rics
10/04/2020
Indonesia
Tahan lama
performa pisau dan baterai masih baik, sisir lembut + cukup dan bisa diatur tapi tidak mudah terlepas. Sangat layak dibeli karena tahan lama dan aman digunakan
Keunggulan
tahan lama, pengecasan aman tidak panas, baterai stabil tidak panas setelah pemakaian cukup lama.
Kekurangan
rambut terkadang masuk ke dalam pisau cukur, tapi tetap masih bida dibersihkan
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3426/15 Pemotong rambut
Tanggal Penggunaan 2018-04-10
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3426/15 Pemotong rambut
Tanggal Penggunaan 2018-04-10
Satyaguna
18/03/2018
Indonesia
Simple and Best Hair Clipper Product of Philips
Real man must use this product, and also for the price, you don't worry because suitable on your wallet
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper
Awiek
22/09/2017
Indonesia
Good and beautifull
Very helpfull and usefull...good job... Hopefully it will last longer Love the colours Love the ergonomically
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper
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