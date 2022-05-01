ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

Hairclipper series 3000 Pemotong rambut

Dihentikan

Dukungan

Hairclipper series 3000Pemotong rambut

HC3426/15

Hairclipper series 3000 Pemotong rambut

Dihentikan

Pergi ke toko

Masuk atau buat akun

Daftarkan produk Anda

Anda langsung mendapatkan akses ke panduan, dukungan yang disesuaikan, dan banyak lagi. Selain itu, cepat dan mudah

Daftar sekarang

Manual &amp; Dokumentasi

Deklarasi kesesuaian Uni Eropa - English (US)

  • PDF berkas, 1.3 MB
  • 1 May 2022

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Garansi dan servis

Periksa ketentuan garansi Anda dan mulai perbaikan atau penukaran produk

Garansi

Kebijakan garansi produk kami

Hubungi Philips

Kami siap membantu Anda