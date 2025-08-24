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  • Foto produk alternatif
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Hair ClipperSeri 3000

HC3723/15

4.6

| (27) Ulasan | 95% Merekomendasikan produk ini

Pemotongan yang andal dan bertenaga

Anda atau orang-orang terkasih Anda kini bisa mendapatkan potongan rambut yang rapi dan presisi dengan Philips Hair Clipper 3000, dilengkapi dengan mata pisau yang dapat mengasah sendiri sehingga ketajamannya tahan lama. Rasakan performa luar biasa dengan alat berkabel ini.

Lihat semua manfaat

Merek alat perawatan diri elektrik untuk pria yang paling disukai di dunia1

Mudah digunakan untuk memangkas rambut dengan presisi

Pemotongan yang andal dan bertenaga

  • Pisau yang dapat mengasah sendiri

  • 9 pengaturan panjang

  • Trim and Flow

  • Menggunakan kabel

Atur penampilan Anda dengan 9 pilihan panjang yang bisa disesuaikan

Atur penampilan Anda dengan 9 pilihan panjang yang bisa disesuaikan

Dengan 9 pengaturan panjang pada interval 3 mm, Pemangkas Rambut ini memberi kontrol penuh percaya diri atas potongan rambut Anda. Sisir yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda memangkas rambut dengan panjang antara 3 mm hingga 24 mm. Jika sisirnya dilepas, Anda bisa mendapatkan hasil potongan yang rapi dengan panjang 0,5 mm. Pemangkasan rambut yang andal dan mudah.

Akurasi maksimal, kinerja optimal

Akurasi maksimal, kinerja optimal

Mata pisau berdiameter 41 mm kami dilengkapi dengan teknologi pengasah otomatis yang menjaga ketajamannya tetap awet sehingga dapat memotong rambut dengan lancar serta menghasilkan potongan rambut yang konsisten dan rapi setiap kali digunakan.

Untuk pangkasan rambut yang rapi dan mudah di rumah

Untuk pangkasan rambut yang rapi dan mudah di rumah

Nikmati pengalaman potong rambut yang mulus dari awal hingga akhir. Sisir Trim and Flow dirancang untuk menjaga agar rambut tetap bergerak untuk mencegah penyumbatan sehingga Pemangkas Rambut Anda dapat bekerja dengan lancar. Ini membantu Anda menjaga kontrol yang stabil dan mencapai gaya yang diinginkan tanpa gangguan.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.6

dari 5

27

Ulasan

95%

Merekomendasikan produk ini

3
2

24/08/2025

Indonesia

Indonesia

Pisau cukur rambut praktis

Penggunaan praktis, pisau bisa mengarah sendiri tajam dan tahan lama serta bisa dicuci

Keunggulan

Praktis dalam penggunaan

Kekurangan

Waktu penggunaan baterai durasi hanya 90 menit

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3525/15 Pencukur rambut

Tanggal Penggunaan 2023-08-23

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3525/15 Pencukur rambut

Tanggal Penggunaan 2023-08-23

01/06/2020

Malaysia

Malaysia

Pembeli terverifikasi

Practice makes perfect

Simple to use, although my first attempt left a little to be desired. Great amusement for the family though to see my disjointed cut. Got a lot better the second time. Easy to clean.

Keunggulan

Plug and play

Kekurangan

Cordless might have an advantage

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3505/15 Hair clipper

Tanggal Penggunaan 2019-04-30

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3505/15 Hair clipper

Tanggal Penggunaan 2019-04-30

18/07/2025

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

Best hairclipper ever!

Love this product. Been using it for years and I have been buying this from Philips since way back when!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3505/15 Hair clipper

Tanggal Penggunaan 2024-06-17

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3505/15 Hair clipper

Tanggal Penggunaan 2024-06-17

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Penafian

  1. Survei online terhadap 16.003 pria, pengguna alat perawatan diri elektrik, dilakukan pada tahun 2024 

  1. Setelah didaftarkan di Philips.com dalam waktu 90 hari setelah pembelian.