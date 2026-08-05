ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

Hair Clipper Seri 3000

Dukungan

Hair ClipperSeri 3000

HC3723/15

Hair Clipper Seri 3000

Pergi ke toko

Masuk atau buat akun

Daftarkan produk Anda

Anda langsung mendapatkan akses ke panduan, dukungan yang disesuaikan, dan banyak lagi. Selain itu, cepat dan mudah

Daftar sekarang

Manual &amp; Dokumentasi

Deklarasi kesesuaian Inggris - English (US)

  • versi: 1
  • PDF berkas, 179.7 kB
  • 5 August 2026

Manual pengguna

  • versi: 1
  • PDF berkas, 4.1 MB
  • 26 May 2026

Garansi dan servis

Periksa ketentuan garansi Anda dan mulai perbaikan atau penukaran produk

Garansi

Kebijakan garansi produk kami

Hubungi Philips

Kami siap membantu Anda