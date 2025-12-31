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  • Memanggang dengan sempurna
  • Memanggang dengan sempurna
  • Memanggang dengan sempurna
  • Memanggang dengan sempurna
  • Memanggang dengan sempurna
  • Memanggang dengan sempurna
  • Memanggang dengan sempurna
  • Memanggang dengan sempurna
  • Memanggang dengan sempurna
  • Memanggang dengan sempurna
  • Memanggang dengan sempurna

Dihentikan

Aluminium CollectionPemanggang roti

HD2618/00

Memanggang dengan sempurna

Dengan garis halus dan trendi serta daya 1200 W, pemanggang roti ini sangat mengagumkan sekaligus cepat. Kendali digital memberikan Anda kendali penuh untuk menghasilkan roti panggang lezat setiap saat - kerenyahan merata dan coklat keemasan.

Lihat semua manfaat

Kontrol digital untuk hasil panggangan terbaik!

Memanggang dengan sempurna

  • Slot panjang

  • LCD digital 4 fungsi

Layar LCD dengan timer penghitung mundur digital

Layar LCD dengan timer penghitung mundur digital

Layar LCD dengan timer penghitung mundur digital.

Setelan memanggang satu-sisi

Setelan memanggang satu-sisi

Setelan memanggang satu-sisi untuk bagel dan baguette.

Kerangka berlapis aluminium

Kerangka berlapis aluminium

Dibuat dengan lapisan aluminium untuk pemakaian optimal: tahan karat, anti gores, dan tahan terhadap bekas sidik jari.

Spesifikasi Teknis

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