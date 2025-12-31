2 year warranty
Dihentikan
HD2618/00
Memanggang dengan sempurna
Dengan garis halus dan trendi serta daya 1200 W, pemanggang roti ini sangat mengagumkan sekaligus cepat. Kendali digital memberikan Anda kendali penuh untuk menghasilkan roti panggang lezat setiap saat - kerenyahan merata dan coklat keemasan.
Slot panjang
LCD digital 4 fungsi
Layar LCD dengan timer penghitung mundur digital.
Setelan memanggang satu-sisi untuk bagel dan baguette.
Dibuat dengan lapisan aluminium untuk pemakaian optimal: tahan karat, anti gores, dan tahan terhadap bekas sidik jari.
Ulasan