Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers
2 year warranty
Memasak
Semua seri
Aluminium Collection Pemanggang roti
Dihentikan
Dukungan
HD2618/00
Pergi ke toko
Masuk atau buat akun
Anda langsung mendapatkan akses ke panduan, dukungan yang disesuaikan, dan banyak lagi. Selain itu, cepat dan mudah
Dengan garis halus dan trendi serta daya 1200 W, pemanggang roti ini sangat mengagumkan sekaligus cepat. Kendali digital memberikan Anda kendali penuh untuk menghasilkan roti panggang lezat setiap saat - kerenyahan merata dan coklat keemasan.
Hubungi Philips
Kami siap membantu Anda