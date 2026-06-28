ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

Aluminium Collection Pemanggang roti

Dihentikan

Dukungan

Aluminium CollectionPemanggang roti

HD2618/00

Aluminium Collection Pemanggang roti

Dihentikan

Pergi ke toko

Masuk atau buat akun

Daftarkan produk Anda

Anda langsung mendapatkan akses ke panduan, dukungan yang disesuaikan, dan banyak lagi. Selain itu, cepat dan mudah

Daftar sekarang

Manual &amp; Dokumentasi

Dengan garis halus dan trendi serta daya 1200 W, pemanggang roti ini sangat mengagumkan sekaligus cepat. Kendali digital memberikan Anda kendali penuh untuk menghasilkan roti panggang lezat setiap saat - kerenyahan merata dan coklat keemasan.

  • PDF berkas
  • 28 June 2026

Hubungi Philips

Kami siap membantu Anda