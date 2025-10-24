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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Jar Rice Cooker HD3115/30
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Jar Rice Cooker HD3115/30
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Jar Rice Cooker HD3115/30
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Jar Rice Cooker HD3115/30
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Jar Rice Cooker HD3115/30
  • Product with Accessory Photograph Philips Daily Collection Jar Rice Cooker HD3115/30
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Jar Rice Cooker HD3115/30
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Jar Rice Cooker HD3115/30
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Jar Rice Cooker HD3115/30
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Jar Rice Cooker HD3115/30
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Jar Rice Cooker HD3115/30
  • Product with Accessory Photograph Philips Daily Collection Jar Rice Cooker HD3115/30

Dihentikan

Daily CollectionPenanak Nasi

HD3115/30

4.9

| (63) Ulasan | 98% Merekomendasikan produk ini

Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga

Panci bagian dalam 5 lapis anti-lengket dan anti-gores dari Philips menghantarkan dan menjaga panas lebih merata, sehingga menghasilkan nasi panas yang lezat dan lembut hingga 24 jam.

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Panci bagian dalam 5 lapis anti-lengket yang tahan lama

Nasi lezat untuk seluruh anggota keluarga

  • panci dalam 5 lapis

  • Kapasitas besar 1,8 L

  • Tetap hangat 24 jam

  • Garansi 2 tahun

Pelapis anti-gores canggih agar panci tahan lama

Lapisan anti-lengket yang mengkilap mudah dibersihkan

Lapisan luar mengandung elemen tembaga agar nasi matang secara merata

Spesifikasi Teknis

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4.9

dari 5

63

Ulasan

98%

Merekomendasikan produk ini

2

24/10/2025

Indonesia

Indonesia

Philips penanak nasi

Cobain pake rice cookee philips , soalnya pake merk lain gak ada yang awet selalu aja masalah nasi bau dan berair dan paling sering lengket dan berkerak di rice cooker . Kali ini coba pake philips ini biar nasi awet dan gak gampang berair dan lengket

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3115/30 Penanak Nasi

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3115/30 Penanak Nasi

01/10/2025

Indonesia

Indonesia

nasi matang merata tanpa kering

aku udah pakai philips ini hampir 3 tahunan. Philips ini nasinya tidak membuat kering ataupun lembek. Muat banyak, very recommended. produk dari philips ga pernah gagal.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3115/30 Penanak Nasi

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3115/30 Penanak Nasi

10/09/2025

Indonesia

Indonesia

Nasi Matang Merata, Pulen,Tetap hangat

Saya sangat menyukai Philips Daily Collection Penanak Nasi HD3115/30 karena hasil nasinya selalu matang merata dan pulen. Kapasitasnya cukup besar, pas untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Fitur penghangatnya menjaga nasi tetap hangat tanpa cepat kering. Wadah anti lengketnya membuat nasi tidak menempel dan mudah dibersihkan setelah digunakan. Desainnya sederhana namun elegan, sehingga terlihat rapi di dapur. Dengan rice cooker ini, memasak nasi jadi lebih praktis, cepat, dan kualitas nasinya selalu terjaga.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3115/30 Penanak Nasi

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3115/30 Penanak Nasi

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