Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers
2 year warranty
Memasak
Semua seri
Daily Collection Penanak Nasi
Dihentikan
Dukungan
HD3115/30
Pergi ke toko
Masuk atau buat akun
Anda langsung mendapatkan akses ke panduan, dukungan yang disesuaikan, dan banyak lagi. Selain itu, cepat dan mudah
HD3115_30_UM_Indonesia
Panci bagian dalam 5 lapis anti-lengket dan anti-gores dari Philips menghantarkan dan menjaga panas lebih merata, sehingga menghasilkan nasi panas yang lezat dan lembut hingga 24 jam.
Hubungi Philips
Kami siap membantu Anda