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Daily Collection Penanak Nasi

Dihentikan

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Daily CollectionPenanak Nasi

HD3115/30

Daily Collection Penanak Nasi

Dihentikan

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Manual &amp; Dokumentasi

HD3115_30_UM_Indonesia

  • PDF berkas, 1.6 MB
  • 13 March 2026

Panci bagian dalam 5 lapis anti-lengket dan anti-gores dari Philips menghantarkan dan menjaga panas lebih merata, sehingga menghasilkan nasi panas yang lezat dan lembut hingga 24 jam.

  • PDF berkas
  • 19 October 2026

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