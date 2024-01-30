2 year warranty
HD4515/29
3.0
dari 5
4
Ulasan
NggaSug
30/01/2024
Indonesia
Pembeli terverifikasi
Disain menarik dan fungsionalitas
Daya tarik disain yg menawan dan modern. Banyak fungsi yg dapat diandalkan dengan hasil memuaskan dan enak dikonsumsi. Kemudahan dalam mengoperasikannya, panel yg informatif mudah dipahami oleh orang yg awam sekalipun.
Keunggulan
Disain, fitur, kemudahan
Kekurangan
Tidak ditemukan hal negatif sampai dengan saat ini
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker 3000 series HD4515/29 Rice Cooker Philips Digital
Date of Use 2022-12-29
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker 3000 series HD4515/29 Rice Cooker Philips Digital
Date of Use 2022-12-29
Mamahalel
10/04/2026
Indonesia
Bagaimana tanggapan nya phillips
Awalnya saya suka produk ini,tapi yang saya heran kenapa iner pot bisa sampai karatan,sangat tidak sesuai dengan harga,saya pikir harga mahal kualitas baik tapi kenapa bisa karatan,padahal saya tidak pernah merendam iner pot lama" dan mencuci pakai spon yang lembut,rice cooker yang murah aja ngga sampai karatan pdahal sudah di pakai bertahun",ini saya baru pakai kurang lebih 2 tahun sudah karatan
Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker 3000 series HD4515/29 Rice Cooker Philips Digital
Date of Use 2025-04-10
Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker 3000 series HD4515/29 Rice Cooker Philips Digital
Date of Use 2025-04-10
juragan
22/05/2024
Indonesia
Pembeli terverifikasi
average
kelebihan = tombol praktis, memasak cepat, build bagus, estetik. kekurangan = saat keep warm, nasi lebih cepat kering/bau (tidak tahan semalaman), dibanding rice cooker philips biasa bisa tahan semalaman).
Keunggulan
tombol praktis, memasak cepat, build bagus, estetik.
Kekurangan
saat keep warm, nasi lebih cepat kering/bau (tidak tahan semalaman), dibanding rice cooker philips biasa bisa tahan semalaman).
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker 3000 series HD4515/29 Rice Cooker Philips Digital
Date of Use 2023-04-22
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker 3000 series HD4515/29 Rice Cooker Philips Digital
Date of Use 2023-04-22