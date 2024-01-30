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2 year warranty

        HD4515/29

        3
        | (4) Ulasan
        Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga
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        Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga

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        3.0

        dari 5

        4

        Ulasan

        4
        2

        30/01/2024

        Indonesia

        Indonesia

        Pembeli terverifikasi

        Disain menarik dan fungsionalitas

        Daya tarik disain yg menawan dan modern. Banyak fungsi yg dapat diandalkan dengan hasil memuaskan dan enak dikonsumsi. Kemudahan dalam mengoperasikannya, panel yg informatif mudah dipahami oleh orang yg awam sekalipun.

        Keunggulan

        Disain, fitur, kemudahan

        Kekurangan

        Tidak ditemukan hal negatif sampai dengan saat ini

        Ya, saya merekomendasikan produk ini

        Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker 3000 series HD4515/29 Rice Cooker Philips Digital

        Date of Use 2022-12-29

        Ya, saya merekomendasikan produk ini

        Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker 3000 series HD4515/29 Rice Cooker Philips Digital

        Date of Use 2022-12-29

        10/04/2026

        Indonesia

        Indonesia

        Bagaimana tanggapan nya phillips

        Awalnya saya suka produk ini,tapi yang saya heran kenapa iner pot bisa sampai karatan,sangat tidak sesuai dengan harga,saya pikir harga mahal kualitas baik tapi kenapa bisa karatan,padahal saya tidak pernah merendam iner pot lama" dan mencuci pakai spon yang lembut,rice cooker yang murah aja ngga sampai karatan pdahal sudah di pakai bertahun",ini saya baru pakai kurang lebih 2 tahun sudah karatan

        Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker 3000 series HD4515/29 Rice Cooker Philips Digital

        Date of Use 2025-04-10

        Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker 3000 series HD4515/29 Rice Cooker Philips Digital

        Date of Use 2025-04-10

        22/05/2024

        Indonesia

        Indonesia

        Pembeli terverifikasi

        average

        kelebihan = tombol praktis, memasak cepat, build bagus, estetik. kekurangan = saat keep warm, nasi lebih cepat kering/bau (tidak tahan semalaman), dibanding rice cooker philips biasa bisa tahan semalaman).

        Keunggulan

        tombol praktis, memasak cepat, build bagus, estetik.

        Kekurangan

        saat keep warm, nasi lebih cepat kering/bau (tidak tahan semalaman), dibanding rice cooker philips biasa bisa tahan semalaman).

        Ya, saya merekomendasikan produk ini

        Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker 3000 series HD4515/29 Rice Cooker Philips Digital

        Date of Use 2023-04-22

        Ya, saya merekomendasikan produk ini

        Ulasan ini dibuat untuk Rice cooker 3000 series HD4515/29 Rice Cooker Philips Digital

        Date of Use 2023-04-22

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