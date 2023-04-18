Cari istilah

ID
EN
  • Panci bagian dalam terbaik yang tahan lama Panci bagian dalam terbaik yang tahan lama Panci bagian dalam terbaik yang tahan lama

    Rice Cooker 3000 Series Panci Bagian Dalam Penanak Nasi

    HD3111/33

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Panci bagian dalam terbaik yang tahan lama

    Lapisan Bakuhanseki tidak beracun dan memiliki ketahanan goresan yang disempurnakan hingga 6X lebih baik*. Berkat integrasi dengan beragam bahan lapisan panci dalam, seperti aloi dan keramik, memasak jadi mudah dan hasilnya dijamin lebih lezat.

    See all benefits

    Rice Cooker 3000 Series Panci Bagian Dalam Penanak Nasi

    Produk serupa

    See all Panci-Serbaguna dan Penanak Nasi

    Panci bagian dalam terbaik yang tahan lama

    dengan lapisan Bakuhanseki

    • Lapisan Bakuhanseki
    • 6 lapisan
    • 1,8 L
    Lapisan Bakuhanseki yang canggih 6x lebih keras

    Lapisan Bakuhanseki yang canggih 6x lebih keras

    Lapisan Bakuhansekinya super awet dan 6x lebih tangguh. Bakuhanseki adalah batu alam yang mengandung mineral dan unsur hara mikro.

    6 lapisan untuk konduktivitas panas yang lebih baik

    6 lapisan untuk konduksi panas yang lebih baik, dan aloi logam ekstra tebal memastikan setiap butir nasi matang sempurna.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara Asal

      Buatan
      Cina

    • Desain dan finishing

      Bahan bodi utama
      Logam

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan
      > 90% material daur ulang
      Petunjuk pengguna
      100% kertas daur ulang

    • Kompatibilitas Produk

      Kompatibel dengan
      HD4515/30, HD4515/33, HD4515/85, HD4515/90, HD4515/91

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    • Panci bagian dalam penanak nasi Philips terbuat dari ProCeramic+ 6 lapis, sedangkan panci bagian dalam penanak nasi konvensional terbuat dari lapisan antilengket.
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.