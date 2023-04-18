HD3111/33
Panci bagian dalam terbaik yang tahan lama
Lapisan Bakuhanseki tidak beracun dan memiliki ketahanan goresan yang disempurnakan hingga 6X lebih baik*. Berkat integrasi dengan beragam bahan lapisan panci dalam, seperti aloi dan keramik, memasak jadi mudah dan hasilnya dijamin lebih lezat.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Lapisan Bakuhansekinya super awet dan 6x lebih tangguh. Bakuhanseki adalah batu alam yang mengandung mineral dan unsur hara mikro.
6 lapisan untuk konduksi panas yang lebih baik, dan aloi logam ekstra tebal memastikan setiap butir nasi matang sempurna.
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