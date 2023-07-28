2 year warranty
Dihentikan
Pemanas Smart 3D
Lapisan Bakuhanseki
Multifungsi
1,8 L
8 program multifungsi dengan menu khusus nasi, biji-bijian, dan kacang-kacangan untuk beragam hidangan.
Layar digital yang besar menampilkan menu dan waktu yang mudah dibaca untuk memudahkan pengoperasian.
Tutup bagian dalam lepas-pasang untuk memudahkan pembersihan.
3.9
dari 5
99
Ulasan
80%
Merekomendasikan produk ini
28/07/2023
Indonesia
produk dari phillip selalu jadi andalan keluarga s
rice cooker ini walaupun bodynya dari bahan pelastik tapi sangat kuat dan kokoh, dan pastinya anti karat
Keunggulan
body sangat kokoh dan anti karat
Kekurangan
kabel colokan terlalu pendek
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/33 Penanak Nasi Fuzzy Logic
Date of Use 2023-01-28
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/33 Penanak Nasi Fuzzy Logic
Date of Use 2023-01-28
yoggoy
07/01/2023
Indonesia
Pembeli terverifikasi
philips magic com HD 4515
sangat senang menggunakan produk philips kualitas material yang digunakan saat baik, bisa dibongkar pasang untuk membersihkan penanak nasi yg kotor,nasi tidak bau dan tidak cepat kering
Keunggulan
produk dan kualitas matrial sangat baik
Kekurangan
belum menemukan
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/33 Penanak Nasi Fuzzy Logic
Date of Use 2021-12-06
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/33 Penanak Nasi Fuzzy Logic
Date of Use 2021-12-06
Genzho
04/09/2022
Indonesia
Produk nya lengkap dan keren...
Ada 1 hal yg belum dimengerti...klw selesai masak nasi...trus di menu ada timer yg trus bertambah itu fungsi nya apa yaa
Keunggulan
Sanagat membantu
Kekurangan
Ukuran kabel nya terlalu pendek...coba di tambah jadi 1 mter panjng ny
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/33 Penanak Nasi Fuzzy Logic
Date of Use 2022-08-04
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/33 Penanak Nasi Fuzzy Logic
Date of Use 2022-08-04