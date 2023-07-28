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  • Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga
  • Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga
  • Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga
  • Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga
  • Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga
  • Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga
  • Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga
  • Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga
  • Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga
  • Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga

Dihentikan

Daily CollectionPenanak Nasi Fuzzy Logic

HD4515/33

3.9
| (99) Ulasan | 80% Merekomendasikan produk ini
Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga
Smart 3D" menciptakan sirkulasi panas yang kuat dari atas, samping, dan bawah yang memanaskan nasi secara merata dan menyeluruh. Panci dalam dengan lapisan Bakuhanseki menghasilkan nasi dan hidangan yang lezat setiap saat
Lihat semua manfaat

Dengan “Smart 3D” dan Bakuhanseki yang tahan lama

Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga

  • Pemanas Smart 3D

  • Lapisan Bakuhanseki

  • Multifungsi

  • 1,8 L

8 menu memasak khusus untuk masakan kontemporer

8 menu memasak khusus untuk masakan kontemporer

8 program multifungsi dengan menu khusus nasi, biji-bijian, dan kacang-kacangan untuk beragam hidangan.

Layar digital yang besar menampilkan menu dan waktu yang mudah dibaca

Layar digital yang besar menampilkan menu dan waktu yang mudah dibaca

Layar digital yang besar menampilkan menu dan waktu yang mudah dibaca untuk memudahkan pengoperasian.

Tutup bagian dalam lepas-pasang untuk memudahkan pembersihan

Tutup bagian dalam lepas-pasang untuk memudahkan pembersihan

Tutup bagian dalam lepas-pasang untuk memudahkan pembersihan.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.9

dari 5

99

Ulasan

80%

Merekomendasikan produk ini

28/07/2023

Indonesia

Indonesia

produk dari phillip selalu jadi andalan keluarga s

rice cooker ini walaupun bodynya dari bahan pelastik tapi sangat kuat dan kokoh, dan pastinya anti karat

Keunggulan

body sangat kokoh dan anti karat

Kekurangan

kabel colokan terlalu pendek

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/33 Penanak Nasi Fuzzy Logic

Date of Use 2023-01-28

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/33 Penanak Nasi Fuzzy Logic

Date of Use 2023-01-28

07/01/2023

Indonesia

Indonesia

Pembeli terverifikasi

philips magic com HD 4515

sangat senang menggunakan produk philips kualitas material yang digunakan saat baik, bisa dibongkar pasang untuk membersihkan penanak nasi yg kotor,nasi tidak bau dan tidak cepat kering

Keunggulan

produk dan kualitas matrial sangat baik

Kekurangan

belum menemukan

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/33 Penanak Nasi Fuzzy Logic

Date of Use 2021-12-06

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/33 Penanak Nasi Fuzzy Logic

Date of Use 2021-12-06

04/09/2022

Indonesia

Indonesia

Produk nya lengkap dan keren...

Ada 1 hal yg belum dimengerti...klw selesai masak nasi...trus di menu ada timer yg trus bertambah itu fungsi nya apa yaa

Keunggulan

Sanagat membantu

Kekurangan

Ukuran kabel nya terlalu pendek...coba di tambah jadi 1 mter panjng ny

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/33 Penanak Nasi Fuzzy Logic

Date of Use 2022-08-04

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/33 Penanak Nasi Fuzzy Logic

Date of Use 2022-08-04

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