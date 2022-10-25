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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Product with Accessory Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Product with Accessory Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/85

Dihentikan

Daily CollectionPenanak Nasi Fuzzy Logic

HD4515/85

3.9

| (96) Ulasan

Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga

"Smart 3D" menciptakan sirkulasi panas yang kuat dari atas, samping, dan bawah yang memanaskan nasi secara merata dan menyeluruh. Dipadukan dengan panci bagian dalam dengan lapisan Bakuhanseki yang awet, nasi dan hidangan yang dihasilkan dijamin lezat setiap saat.

Lihat semua manfaat

Dengan “Smart 3D” dan Bakuhanseki yang tahan lama

Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga

  • Pemanas Smart 3D

  • Lapisan Bakuhanseki

  • Multifungsi

  • 10 menu

  • 1,8 L

10 menu memasak khusus untuk masakan kontemporer

10 menu memasak khusus untuk masakan kontemporer

10 program multifungsi dengan menu khusus nasi dan biji-bijian untuk beragam hidangan.

Layar digital yang besar menampilkan menu dan waktu yang mudah dibaca

Layar digital yang besar menampilkan menu dan waktu yang mudah dibaca

Layar digital yang besar menampilkan menu dan waktu yang mudah dibaca untuk memudahkan pengoperasian.

Pemanas Smart 3D

Pemanas Smart 3D

"Smart 3D" menciptakan sirkulasi panas yang kuat dari atas, samping, dan bawah yang memanaskan nasi secara merata dan menyeluruh.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

3.9

dari 5

96

Ulasan

25/10/2022

Indonesia

Indonesia

Pembeli terverifikasi

produk yang sangat bagus

saya suka desain luarnya dengan warna hijau yang elegan. fiturnya cukup banyak walaupun saya belum mencoba semua. Sejauh ini tidak ada kendala dalam memasak nasi. semoga awet rice cookernya

Keunggulan

memasak nasi cepat dan nasi tidak cepat basi

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/85 Penanak Nasi Fuzzy Logic

Tanggal Penggunaan 2021-09-24

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/85 Penanak Nasi Fuzzy Logic

Tanggal Penggunaan 2021-09-24

30/05/2022

Indonesia

Indonesia

Praktis, multi fungsi, dan kece banget

Desainnya yang minimalis elegan, fitur juga banyak, lapisan inner pot tercanggih dr bahukanseki

Keunggulan

Fitur, desain, ketahanan nasi

Kekurangan

Ketika dicolok tidak auto ke fitur menghangatkan, kadang suka lupa pencet

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/90 Penanak Nasi Fuzzy Logic

Tanggal Penggunaan 2022-01-30

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/90 Penanak Nasi Fuzzy Logic

Tanggal Penggunaan 2022-01-30

25/05/2022

Indonesia

Indonesia

Rice cooker pembawa rezeki keberkahan

Lebaran ke 3 dpt pesenan 25 bolu menggunakan 2rice cooker digital Philips walaupun gak tdr tp puas bgt Mateng sempurna bisa q tinggal2 tanpa takut gosong.top bgt pokoknya

Keunggulan

Membantu bgt pembuatan bolu q walaupun ditinggal gak takut gosong mateng sempurna

Kekurangan

Masak nasi lebih lama 1 jam

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/90 Penanak Nasi Fuzzy Logic

Tanggal Penggunaan 2021-11-25

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/90 Penanak Nasi Fuzzy Logic

Tanggal Penggunaan 2021-11-25

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