2 year warranty
Dihentikan
HD4515/85
Nasi dan hidangan lezat untuk semua keluarga
"Smart 3D" menciptakan sirkulasi panas yang kuat dari atas, samping, dan bawah yang memanaskan nasi secara merata dan menyeluruh. Dipadukan dengan panci bagian dalam dengan lapisan Bakuhanseki yang awet, nasi dan hidangan yang dihasilkan dijamin lezat setiap saat.
Pemanas Smart 3D
Lapisan Bakuhanseki
Multifungsi
10 menu
1,8 L
10 program multifungsi dengan menu khusus nasi dan biji-bijian untuk beragam hidangan.
Layar digital yang besar menampilkan menu dan waktu yang mudah dibaca untuk memudahkan pengoperasian.
"Smart 3D" menciptakan sirkulasi panas yang kuat dari atas, samping, dan bawah yang memanaskan nasi secara merata dan menyeluruh.
3.9
dari 5
96
Ulasan
Tenten
25/10/2022
Indonesia
Pembeli terverifikasi
produk yang sangat bagus
saya suka desain luarnya dengan warna hijau yang elegan. fiturnya cukup banyak walaupun saya belum mencoba semua. Sejauh ini tidak ada kendala dalam memasak nasi. semoga awet rice cookernya
Keunggulan
memasak nasi cepat dan nasi tidak cepat basi
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/85 Penanak Nasi Fuzzy Logic
Tanggal Penggunaan 2021-09-24
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/85 Penanak Nasi Fuzzy Logic
Tanggal Penggunaan 2021-09-24
celotehani
30/05/2022
Indonesia
Bagian dari promosi
Praktis, multi fungsi, dan kece banget
Desainnya yang minimalis elegan, fitur juga banyak, lapisan inner pot tercanggih dr bahukanseki
Keunggulan
Fitur, desain, ketahanan nasi
Kekurangan
Ketika dicolok tidak auto ke fitur menghangatkan, kadang suka lupa pencet
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/90 Penanak Nasi Fuzzy Logic
Tanggal Penggunaan 2022-01-30
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/90 Penanak Nasi Fuzzy Logic
Tanggal Penggunaan 2022-01-30
Mala050611
25/05/2022
Indonesia
Bagian dari promosi
Rice cooker pembawa rezeki keberkahan
Lebaran ke 3 dpt pesenan 25 bolu menggunakan 2rice cooker digital Philips walaupun gak tdr tp puas bgt Mateng sempurna bisa q tinggal2 tanpa takut gosong.top bgt pokoknya
Keunggulan
Membantu bgt pembuatan bolu q walaupun ditinggal gak takut gosong mateng sempurna
Kekurangan
Masak nasi lebih lama 1 jam
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/90 Penanak Nasi Fuzzy Logic
Tanggal Penggunaan 2021-11-25
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD4515/90 Penanak Nasi Fuzzy Logic
Tanggal Penggunaan 2021-11-25