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  • Buat hidangan sehat dengan mudah
  • Buat hidangan sehat dengan mudah

Dihentikan

blender genggam

HR1350

Buat hidangan sehat dengan mudah

Blender genggam Philips dengan daya motor 250 Watt ini membantu Anda membuat sup, puree, dan minuman kocok dengan mudah.

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Untuk sup, puree, dan minuman kocok yang sempurna

Buat hidangan sehat dengan mudah

  • 250 W

  • Dengan gelas

Motor kuat 250 Watt

1 kecepatan

1 kecepatan

Bar plastik lepas-pasang

Bar plastik lepas-pasang

Putar untuk melepas.

Spesifikasi Teknis

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