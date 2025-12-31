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Persiapan Makanan
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blender genggam
Dihentikan
HR1350
Buat hidangan sehat dengan mudah
Blender genggam Philips dengan daya motor 250 Watt ini membantu Anda membuat sup, puree, dan minuman kocok dengan mudah.
250 W
Dengan gelas
Putar untuk melepas.
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