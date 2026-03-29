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Persiapan Makanan
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blender genggam
Dihentikan
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HR1350
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Blender genggam Philips dengan daya motor 250 Watt ini membantu Anda membuat sup, puree, dan minuman kocok dengan mudah.
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Apakah saya boleh menuang bahan cair yang mendidih ke dalam wadah blender Philips saya?
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