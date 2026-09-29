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Daily Collection Blender tangan

Dihentikan

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Daily CollectionBlender tangan

HR1366/00

Daily Collection Blender tangan

Dihentikan

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Manual &amp; Dokumentasi

Blender genggam Philips HR1366/00 memadukan daya 600 Watt dengan bilah pisau aksi ganda, sehingga memberikan hasil yang sangat lembut dalam sekejap. Menyiapkan sajian buatan sendiri yang sehat dan lezat kini jadi sangat mudah!

  • PDF berkas
  • 29 September 2026

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