2 year warranty
Dihentikan
HR1366/00
Nikmati makanan buatan sendiri dalam sekejap
Blender genggam Philips HR1366/00 memadukan daya 600 Watt dengan bilah pisau aksi ganda, sehingga memberikan hasil yang sangat lembut dalam sekejap. Menyiapkan sajian buatan sendiri yang sehat dan lezat kini jadi sangat mudah!
600 W
bilah logam
Pencacah XL & aksesori
Memblender dalam sekejap.
Pisau aksi ganda blender genggam Philips memotong horizontal dan vertikal.
Blender genggam Philips memiliki tombol turbo ekstra kuat untuk bahan makanan paling keras.
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