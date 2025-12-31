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  • Nikmati makanan buatan sendiri dalam sekejap
  • Nikmati makanan buatan sendiri dalam sekejap
  • Nikmati makanan buatan sendiri dalam sekejap
  • Nikmati makanan buatan sendiri dalam sekejap
  • Nikmati makanan buatan sendiri dalam sekejap
  • Nikmati makanan buatan sendiri dalam sekejap

Dihentikan

Daily CollectionBlender tangan

HR1366/00

Nikmati makanan buatan sendiri dalam sekejap

Blender genggam Philips HR1366/00 memadukan daya 600 Watt dengan bilah pisau aksi ganda, sehingga memberikan hasil yang sangat lembut dalam sekejap. Menyiapkan sajian buatan sendiri yang sehat dan lezat kini jadi sangat mudah!

Lihat semua manfaat

Motor 600 Watt yang tangguh dan bilah pisau aksi-ganda

Nikmati makanan buatan sendiri dalam sekejap

  • 600 W

  • bilah logam

  • Pencacah XL & aksesori

Motor kuat 600 Watt

Motor kuat 600 Watt

Memblender dalam sekejap.

Pisau aksi ganda

Pisau aksi ganda

Pisau aksi ganda blender genggam Philips memotong horizontal dan vertikal.

Untuk bahan makanan yang paling keras

Untuk bahan makanan yang paling keras

Blender genggam Philips memiliki tombol turbo ekstra kuat untuk bahan makanan paling keras.

Spesifikasi Teknis

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