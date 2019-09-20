2 year warranty
Dihentikan
HR1396/55
Nikmati makanan buatan rumah kapan saja
Philips menghadirkan pencacah Philips baru, sangat membantu saat di dapur. Alat ini dapat mencacah apa saja - sayuran, herba, kacang-kacangan, dll. dalam hitungan detik. Dengan pengoperasian yang ditekan ke bawah dan ukuran yang ringkas, mencacah jadi sangat mudah.
400 W
1 L
Mangkuk plastik
2 pisau pemotong
Mudah dikontrol dengan satu tangan menggunakan tombol tekan.
4.0
dari 5
8
Ulasan
Debra
20/09/2019
Singapore
Pembeli terverifikasi
The product is easy to use and clean .
Speed and cuts well. Escalate preparation of food.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR1396/01 Chopper
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR1396/01 Chopper
Mukesh
23/08/2018
Singapore
Awesome product
Very easy, handy and makes cooking experience much better. A must buy kitchen product, excellent product
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR1396/01 Chopper
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR1396/01 Chopper
Travelmusic
11/06/2017
Singapore
Easy use & wash
Very good. Easy to use & wash. Simple convenient efficient effective & practical design which makes it easy to use, take out & wash. Very easy & no frills. Nice
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR1396/01 Chopper
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR1396/01 Chopper