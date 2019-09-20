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  • Nikmati makanan buatan rumah kapan saja
  • Nikmati makanan buatan rumah kapan saja
  • Nikmati makanan buatan rumah kapan saja
  • Nikmati makanan buatan rumah kapan saja
  • Nikmati makanan buatan rumah kapan saja
  • Nikmati makanan buatan rumah kapan saja
  • Nikmati makanan buatan rumah kapan saja
  • Nikmati makanan buatan rumah kapan saja
  • Nikmati makanan buatan rumah kapan saja
  • Nikmati makanan buatan rumah kapan saja
  • Nikmati makanan buatan rumah kapan saja
  • Nikmati makanan buatan rumah kapan saja
  • Nikmati makanan buatan rumah kapan saja
  • Nikmati makanan buatan rumah kapan saja
  • Nikmati makanan buatan rumah kapan saja
  • Nikmati makanan buatan rumah kapan saja

Dihentikan

Perajang

HR1396/55

4

| (8) Ulasan

Nikmati makanan buatan rumah kapan saja

Philips menghadirkan pencacah Philips baru, sangat membantu saat di dapur. Alat ini dapat mencacah apa saja - sayuran, herba, kacang-kacangan, dll. dalam hitungan detik. Dengan pengoperasian yang ditekan ke bawah dan ukuran yang ringkas, mencacah jadi sangat mudah.

Lihat semua manfaat

Bawang bombai, tomat, bumbu-bumbuan, dan sebagainya yang dirajang sempurna

Nikmati makanan buatan rumah kapan saja

  • 400 W

  • 1 L

  • Mangkuk plastik

  • 2 pisau pemotong

Tombol tekan

Tombol tekan

Mudah dikontrol dengan satu tangan menggunakan tombol tekan.

Serbaguna

Serbaguna

Mangkuk plastik 1 L

Mangkuk plastik 1 L

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.0

dari 5

8

Ulasan

3

20/09/2019

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

The product is easy to use and clean .

Speed and cuts well. Escalate preparation of food.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR1396/01 Chopper

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR1396/01 Chopper

23/08/2018

Singapore

Singapore

Awesome product

Very easy, handy and makes cooking experience much better. A must buy kitchen product, excellent product

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR1396/01 Chopper

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR1396/01 Chopper

11/06/2017

Singapore

Singapore

Easy use & wash

Very good. Easy to use & wash. Simple convenient efficient effective & practical design which makes it easy to use, take out & wash. Very easy & no frills. Nice

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR1396/01 Chopper

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR1396/01 Chopper

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