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Manual &amp; Dokumentasi

Philips menghadirkan pencacah Philips baru, sangat membantu saat di dapur. Alat ini dapat mencacah apa saja - sayuran, herba, kacang-kacangan, dll. dalam hitungan detik. Dengan pengoperasian yang ditekan ke bawah dan ukuran yang ringkas, mencacah jadi sangat mudah.

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  • 10 December 2024

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