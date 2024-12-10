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Dihentikan
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HR1396/55
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Philips menghadirkan pencacah Philips baru, sangat membantu saat di dapur. Alat ini dapat mencacah apa saja - sayuran, herba, kacang-kacangan, dll. dalam hitungan detik. Dengan pengoperasian yang ditekan ke bawah dan ukuran yang ringkas, mencacah jadi sangat mudah.
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