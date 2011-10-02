2 year warranty
Dihentikan
Membuat adonan menjadi menyenangkan dan mudah
Mixer Philips membantu Anda membuat sendiri kue, pai, dan roti yang lezat. Motor 175 W yang kuat, 5 kecepatan, dan beragam pengocok strip serta pengocok spiral akan menjadikan pembuatan adonan menyenangkan dan mudah.
300W
5 kecepatan dan fungsi turbo
Pengocok baja tahan karat
Kaitan adonan
Berbagai tingkat kecepatan dan fungsi turbo untuk mendapatkan hasil yang sempurna.
Sepasang pengocok dan kait adonan stainless steel untuk mixer Philips agar semua adonan Anda teraduk/tercampur dengan sempurna.
Klip penyimpanan kabel agar dapur Anda tetap rapi.
3.8
dari 5
10
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
ChristopherRozario
02/10/2011
Singapore
A great product, compact and powerful.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers
Chee_HonLau
02/07/2012
Singapore
Good product and easy to use.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers
fionalai
13/06/2012
Singapore
Very good product if you are looking to buy just a mixer to beat egg white or cream. Easy to clean and use!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers