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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70

Dihentikan

Daily CollectionMixer genggam

HR1456/70

3.8

| (10) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Membuat adonan menjadi menyenangkan dan mudah

Mixer Philips membantu Anda membuat sendiri kue, pai, dan roti yang lezat. Motor 175 W yang kuat, 5 kecepatan, dan beragam pengocok strip serta pengocok spiral akan menjadikan pembuatan adonan menyenangkan dan mudah.

Lihat semua manfaat

Mixer untuk makanan penutup dan kue rumahan yang lezat

Membuat adonan menjadi menyenangkan dan mudah

  • 300W

  • 5 kecepatan dan fungsi turbo

  • Pengocok baja tahan karat

  • Kaitan adonan

Berbagai tingkat kecepatan dan fungsi turbo

Berbagai tingkat kecepatan dan fungsi turbo

Berbagai tingkat kecepatan dan fungsi turbo untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

Disertai pengocok dan kait adonan

Disertai pengocok dan kait adonan

Sepasang pengocok dan kait adonan stainless steel untuk mixer Philips agar semua adonan Anda teraduk/tercampur dengan sempurna.

Klip penyimpanan kabel

Klip penyimpanan kabel

Klip penyimpanan kabel agar dapur Anda tetap rapi.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

3.8

dari 5

10

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

02/10/2011

Singapore

Singapore

A great product, compact and powerful.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

02/07/2012

Singapore

Singapore

Good product and easy to use.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

13/06/2012

Singapore

Singapore

Very good product if you are looking to buy just a mixer to beat egg white or cream. Easy to clean and use!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HR1456/70 Hand mixers

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