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Daily Collection Mixer genggam

Dihentikan

Dukungan

Daily CollectionMixer genggam

HR1456/70

Daily Collection Mixer genggam

Dihentikan

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Manual &amp; Dokumentasi

Mixer Philips membantu Anda membuat sendiri kue, pai, dan roti yang lezat. Motor 175 W yang kuat, 5 kecepatan, dan beragam pengocok strip serta pengocok spiral akan menjadikan pembuatan adonan menyenangkan dan mudah.

  • PDF berkas
  • 19 October 2026

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