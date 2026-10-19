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Persiapan Makanan
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Daily Collection Mixer genggam
Dihentikan
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HR1456/70
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Mixer Philips membantu Anda membuat sendiri kue, pai, dan roti yang lezat. Motor 175 W yang kuat, 5 kecepatan, dan beragam pengocok strip serta pengocok spiral akan menjadikan pembuatan adonan menyenangkan dan mudah.
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