2 year warranty
Dihentikan
HR1562/03
Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
Mixer Philips membantu Anda menyiapkan masakan rumahan untuk seluruh keluarga. Motor 300 W yang kuat, 5 kecepatan dan pengocok akan membantu Anda membuat hasil akhir yang diinginkan dengan mudah.
300W
5 kecepatan dan fungsi turbo
Pengocok baja tahan karat
Kaitan adonan
Motor berdaya kuat 300 W mampu mengolah beragam bahan makanan.
Berbagai tingkat kecepatan dan fungsi turbo untuk mendapatkan hasil yang sempurna.
Sepasang pengocok dari baja tahan karat untuk semua resep untuk mengocok dan mencampur hingga sempurna.
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