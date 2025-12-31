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  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah
  • Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah

Dihentikan

Mixer

HR1562/03

Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah

Mixer Philips membantu Anda menyiapkan masakan rumahan untuk seluruh keluarga. Motor 300 W yang kuat, 5 kecepatan dan pengocok akan membantu Anda membuat hasil akhir yang diinginkan dengan mudah.

Lihat semua manfaat

Motor berdaya kuat 300 Watt

Membuat sendiri makanan lezat dengan mudah

  • 300W

  • 5 kecepatan dan fungsi turbo

  • Pengocok baja tahan karat

  • Kaitan adonan

Motor berdaya kuat 300 W

Motor berdaya kuat 300 W

Motor berdaya kuat 300 W mampu mengolah beragam bahan makanan.

Berbagai tingkat kecepatan dan fungsi turbo

Berbagai tingkat kecepatan dan fungsi turbo

Berbagai tingkat kecepatan dan fungsi turbo untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

Mengocok dan mencampur hingga sempurna

Mengocok dan mencampur hingga sempurna

Sepasang pengocok dari baja tahan karat untuk semua resep untuk mengocok dan mencampur hingga sempurna.

Spesifikasi Teknis

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