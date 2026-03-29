Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers
2 year warranty
Persiapan Makanan
Semua seri
Mixer
Dihentikan
Dukungan
HR1562/03
Pergi ke toko
Masuk atau buat akun
Anda langsung mendapatkan akses ke panduan, dukungan yang disesuaikan, dan banyak lagi. Selain itu, cepat dan mudah
Mixer Philips membantu Anda menyiapkan masakan rumahan untuk seluruh keluarga. Motor 300 W yang kuat, 5 kecepatan dan pengocok akan membantu Anda membuat hasil akhir yang diinginkan dengan mudah.
Hubungi Philips
Kami siap membantu Anda