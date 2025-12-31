2 year warranty
Dihentikan
HR1843/55
Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
Blender dan ekstraktor jus 300 W dengan dua setelan kecepatan dan pulse, fungsi QuickClean, unit pisau lepas-pasang dan tabung blender 1,5 L, saringan buah, penggiling, dan aksesori perajang.
300W
pembuat jus, blender, dan 2 aksesori
Anda bisa menyiapkan jus dan minuman campur dengan mudah.
Cepat mengolah dan membersihkan.
Filter jaring mikro khusus yang terbuat dari baja tahan karat mampu mengekstrak secara optimal dan menghasilkan jus yang lebih banyak.
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