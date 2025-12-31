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  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap
  • Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap

Dihentikan

Viva CollectionBlender dan Juicer

HR1843/55

Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap

Blender dan ekstraktor jus 300 W dengan dua setelan kecepatan dan pulse, fungsi QuickClean, unit pisau lepas-pasang dan tabung blender 1,5 L, saringan buah, penggiling, dan aksesori perajang.

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Membuat minuman campur yang sehat, jus dan rempah

Membuat sendiri minuman dan makanan dengan sekejap

  • 300W

  • pembuat jus, blender, dan 2 aksesori

Juicer dan blender sekaligus

Juicer dan blender sekaligus

Anda bisa menyiapkan jus dan minuman campur dengan mudah.

2 kecepatan dan pulsa

2 kecepatan dan pulsa

Cepat mengolah dan membersihkan.

Filter jaring mikro, jus lebih banyak

Filter jaring mikro khusus yang terbuat dari baja tahan karat mampu mengekstrak secara optimal dan menghasilkan jus yang lebih banyak.

Spesifikasi Teknis

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