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Persiapan Makanan
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Viva Collection Blender dan Juicer
Dihentikan
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HR1843/55
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Blender dan ekstraktor jus 300 W dengan dua setelan kecepatan dan pulse, fungsi QuickClean, unit pisau lepas-pasang dan tabung blender 1,5 L, saringan buah, penggiling, dan aksesori perajang.
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