2 year warranty
Dihentikan
HR1851/00
Menikmati jus segar dalam beberapa detik
Dengan juicer Philips HR1851/00 Anda dapat membuat jus segar dari buah dan sayuran yang keras dan lunak dengan mudah berkat motor berkekuatan 500 W dan 2 kontrol kecepatan.
500 W
1,5 l
Tabung biasa
Filter jaring mikro khusus yang terbuat dari baja tahan karat mampu mengekstrak secara optimal dan menghasilkan jus yang lebih banyak.
Membuat jus dari buah dan sayuran keras atau lunak dengan dua setelan kecepatan.
3.5
dari 5
4
Ulasan
TohWilliam_Hwee_Howe
02/12/2011
Singapore
This is a fantastic products, a must for every household if you are looking for healthy lifestyle.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1851/00 Juicer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1851/00 Juicer
Siok_Hoon,_FlorenceTan
19/01/2012
Singapore
I really like this machine as it operates silently unlike the previous one I had
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1851/00 Juicer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1851/00 Juicer
Choon_MengTeo
19/07/2011
Singapore
Very good buy and overall satisfied. Would not hessitate to recommend to my friend.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1851/00 Juicer
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1851/00 Juicer