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  • Menikmati jus segar dalam beberapa detik
  • Menikmati jus segar dalam beberapa detik
  • Menikmati jus segar dalam beberapa detik
  • Menikmati jus segar dalam beberapa detik
  • Menikmati jus segar dalam beberapa detik
  • Menikmati jus segar dalam beberapa detik
  • Menikmati jus segar dalam beberapa detik
  • Menikmati jus segar dalam beberapa detik
  • Menikmati jus segar dalam beberapa detik
  • Menikmati jus segar dalam beberapa detik

Dihentikan

Viva CollectionJuicer

HR1851/00

3.5

| (4) Ulasan

Menikmati jus segar dalam beberapa detik

Dengan juicer Philips HR1851/00 Anda dapat membuat jus segar dari buah dan sayuran yang keras dan lunak dengan mudah berkat motor berkekuatan 500 W dan 2 kontrol kecepatan.

Lihat semua manfaat

Juicer ringkas dan mudah disimpan

Menikmati jus segar dalam beberapa detik

  • 500 W

  • 1,5 l

  • Tabung biasa

Filter jaring mikro, jus lebih banyak

Filter jaring mikro khusus yang terbuat dari baja tahan karat mampu mengekstrak secara optimal dan menghasilkan jus yang lebih banyak.

Kapasitas jumbo, buat jus terus-menerus

Kapasitas jumbo, buat jus terus-menerus

2 kontrol kecepatan untuk buah lunak dan keras

2 kontrol kecepatan untuk buah lunak dan keras

Membuat jus dari buah dan sayuran keras atau lunak dengan dua setelan kecepatan.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.5

dari 5

4

Ulasan

3
2

02/12/2011

Singapore

Singapore

This is a fantastic products, a must for every household if you are looking for healthy lifestyle.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1851/00 Juicer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1851/00 Juicer

19/01/2012

Singapore

Singapore

I really like this machine as it operates silently unlike the previous one I had

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1851/00 Juicer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1851/00 Juicer

19/07/2011

Singapore

Singapore

Very good buy and overall satisfied. Would not hessitate to recommend to my friend.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1851/00 Juicer

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HR1851/00 Juicer

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