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Viva Collection Juicer

Dihentikan

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Viva CollectionJuicer

HR1851/00

Viva Collection Juicer

Dihentikan

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Manual &amp; Dokumentasi

User Manual Philips Viva Collection Juicer

  • PDF berkas, 1.8 MB
  • 13 March 2026

Dengan juicer Philips HR1851/00 Anda dapat membuat jus segar dari buah dan sayuran yang keras dan lunak dengan mudah berkat motor berkekuatan 500 W dan 2 kontrol kecepatan.

  • PDF berkas
  • 29 March 2026

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