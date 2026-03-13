Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers
2 year warranty
Persiapan Makanan
Semua seri
Viva Collection Juicer
Dihentikan
Dukungan
HR1851/00
Pergi ke toko
Masuk atau buat akun
Anda langsung mendapatkan akses ke panduan, dukungan yang disesuaikan, dan banyak lagi. Selain itu, cepat dan mudah
User Manual Philips Viva Collection Juicer
Dengan juicer Philips HR1851/00 Anda dapat membuat jus segar dari buah dan sayuran yang keras dan lunak dengan mudah berkat motor berkekuatan 500 W dan 2 kontrol kecepatan.
Hubungi Philips
Kami siap membantu Anda