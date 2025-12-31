2 year warranty
Dihentikan
HR2067/20
Selalu beragam setiap hari
Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan. Atau, buat smoothie bergizi. Dengan daya 600 W, aneka setelan kecepatan dan penggiling click-on, sajian yang dapat dibuat tak terbatas.
600 W
Tabung Plastik 2 l
dengan penggiling dan saringan
5 pilihan kecepatan dan fungsi pulse
Blender Philips ini mampu mengolah berbagai bahan dengan berbagai setelan kecepatan dan tingkatan.
Antipecah berkat tabung plastik yang kuat.
Pembersihan mudah dan efektif, cukup lepaskan pisau dari tabung.
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