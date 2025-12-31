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Dihentikan

Blender

HR2067/20

Selalu beragam setiap hari

Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan. Atau, buat smoothie bergizi. Dengan daya 600 W, aneka setelan kecepatan dan penggiling click-on, sajian yang dapat dibuat tak terbatas.

Lihat semua manfaat

Memblender sup lezat yang lembut & jus yang sehat

Selalu beragam setiap hari

  • 600 W

  • Tabung Plastik 2 l

  • dengan penggiling dan saringan

  • 5 pilihan kecepatan dan fungsi pulse

5 kecepatan dan pulsa

Blender Philips ini mampu mengolah berbagai bahan dengan berbagai setelan kecepatan dan tingkatan.

Tabung antipecah

Tabung antipecah

Antipecah berkat tabung plastik yang kuat.

Pisau lepas-pasang

Pisau lepas-pasang

Pembersihan mudah dan efektif, cukup lepaskan pisau dari tabung.

Spesifikasi Teknis

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