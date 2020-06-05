2 year warranty
Dihentikan
Selalu beragam setiap hari
Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan. Atau, buat smoothie bergizi. Dengan daya 600 W, aneka setelan kecepatan dan penggiling click-on, sajian yang dapat dibuat tak terbatas.
600 W
Tabung Plastik 2 l
dengan saringan, penggiling, dan pencincang
5 pilihan kecepatan dan fungsi pulse
Membuang biji dari jus Anda dengan saringan yang praktis.
Menggiling biji-bijian secara cepat dengan penggiling click-on unik.
Aksesori blender Philips melengkapi blender Anda. Pencacah ini mencacah halus daging dan sayuran seperti bawang, rempah, dan kacang-kacangan.
5.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
matrix69
05/06/2020
Malaysia
escelent
strong, reliable, I have been using it for 11 years
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2068/20 Blender
Date of Use 2018-06-05
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2068/20 Blender
Date of Use 2018-06-05
carl
22/02/2017
Malaysia
This blender lasted 6 years of daily use.
This blender lasted 6 years of daily use. Great design and safety features. Recently it stop working properly. Some problem with the safety features. If I bypass the safety features it till work but decided to get a new blender Philips HR2120 with glass jar. The great thing is that the old blender jar works with the HR2120.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2068/20 Blender
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2068/20 Blender