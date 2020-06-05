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Dihentikan

Blender

HR2068/20

5

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Selalu beragam setiap hari

Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan. Atau, buat smoothie bergizi. Dengan daya 600 W, aneka setelan kecepatan dan penggiling click-on, sajian yang dapat dibuat tak terbatas.

Lihat semua manfaat

Memblender sup lezat yang lembut & jus yang sehat

Selalu beragam setiap hari

  • 600 W

  • Tabung Plastik 2 l

  • dengan saringan, penggiling, dan pencincang

  • 5 pilihan kecepatan dan fungsi pulse

Saringan untuk jus yang bening

Saringan untuk jus yang bening

Membuang biji dari jus Anda dengan saringan yang praktis.

Penggiling

Penggiling

Menggiling biji-bijian secara cepat dengan penggiling click-on unik.

Pencacah untuk mencacah berbagai bahan makanan

Pencacah untuk mencacah berbagai bahan makanan

Aksesori blender Philips melengkapi blender Anda. Pencacah ini mencacah halus daging dan sayuran seperti bawang, rempah, dan kacang-kacangan.

Spesifikasi Teknis

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Suku Cadang &amp; Aksesori

Ulasan

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5.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

05/06/2020

Malaysia

Malaysia

escelent

strong, reliable, I have been using it for 11 years

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2068/20 Blender

Date of Use 2018-06-05

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2068/20 Blender

Date of Use 2018-06-05

22/02/2017

Malaysia

Malaysia

This blender lasted 6 years of daily use.

This blender lasted 6 years of daily use. Great design and safety features. Recently it stop working properly. Some problem with the safety features. If I bypass the safety features it till work but decided to get a new blender Philips HR2120 with glass jar. The great thing is that the old blender jar works with the HR2120.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2068/20 Blender

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2068/20 Blender

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