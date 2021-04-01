2 year warranty
Dihentikan
Selalu beragam setiap hari
Blender Philips merupakan sarana Anda untuk menyajikan beragam makanan setiap hari. Buat jus segar dan smoothie Anda sendiri. Blender sup rumahan. Dengan daya 600 W, beragam setelan kecepatan, dan penggiling dengan satu klik, kemungkinannya tak terbatas.
600 W
Tabung kaca 2 L
dengan penggiling
5 pilihan kecepatan dan fungsi pulse
Pembersihan mudah dan efektif, cukup lepaskan pisau dari tabung.
Dengan tabung kaca berkualitas tinggi untuk mencegah guratan atau bau.
Dengan mudah mencampur, menghancurkan dan mencacah bahan makanan dengan motor 600 Watt yang tangguh.
4.5
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Raisya
01/04/2021
Indonesia
Kuat dan tahan lama
Kuat dan tahan lama hampir 12 tahun saya menggunakan produk philips
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2071/20 Blender
Date of Use 2019-04-01
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2071/20 Blender
Date of Use 2019-04-01
Emak Fachryqal
30/12/2020
Indonesia
Blender Terbaik Untuk Buat Smooties, Jus, Bumbu²
Suka Banget Punya Blender Dari Philips, Dari Tahun 2010 Sampai Sekarang 2020 Masih Tetap Awet & Serta Pisau Yang Tajam Membuat Apapun Yang Saya Blender Lebih Cepat Halus, Dan Seperti Yang Saya Inginkan... Mempermudah Pekerjaan Saya Banget Dech...
Keunggulan
Pekerjaan Di Dapur Semakin Ringan Dan Mudah
Kekurangan
Tidak Ada
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2071/20 Blender
Date of Use 2018-12-30
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR2071/20 Blender
Date of Use 2018-12-30