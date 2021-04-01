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Dihentikan

Blender

HR2071/20

4.5

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Selalu beragam setiap hari

Blender Philips merupakan sarana Anda untuk menyajikan beragam makanan setiap hari. Buat jus segar dan smoothie Anda sendiri. Blender sup rumahan. Dengan daya 600 W, beragam setelan kecepatan, dan penggiling dengan satu klik, kemungkinannya tak terbatas.

Lihat semua manfaat

Memblender sup lezat yang lembut & jus yang sehat

Selalu beragam setiap hari

  • 600 W

  • Tabung kaca 2 L

  • dengan penggiling

  • 5 pilihan kecepatan dan fungsi pulse

Pisau lepas-pasang

Pisau lepas-pasang

Pembersihan mudah dan efektif, cukup lepaskan pisau dari tabung.

Tabung kaca

Dengan tabung kaca berkualitas tinggi untuk mencegah guratan atau bau.

600 Watt

Dengan mudah mencampur, menghancurkan dan mencacah bahan makanan dengan motor 600 Watt yang tangguh.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.5

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

01/04/2021

Indonesia

Indonesia

Kuat dan tahan lama

Kuat dan tahan lama hampir 12 tahun saya menggunakan produk philips

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2071/20 Blender

Date of Use 2019-04-01

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2071/20 Blender

Date of Use 2019-04-01

30/12/2020

Indonesia

Indonesia

Blender Terbaik Untuk Buat Smooties, Jus, Bumbu²

Suka Banget Punya Blender Dari Philips, Dari Tahun 2010 Sampai Sekarang 2020 Masih Tetap Awet & Serta Pisau Yang Tajam Membuat Apapun Yang Saya Blender Lebih Cepat Halus, Dan Seperti Yang Saya Inginkan... Mempermudah Pekerjaan Saya Banget Dech...

Keunggulan

Pekerjaan Di Dapur Semakin Ringan Dan Mudah

Kekurangan

Tidak Ada

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2071/20 Blender

Date of Use 2018-12-30

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR2071/20 Blender

Date of Use 2018-12-30

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