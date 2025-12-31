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  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
  • Memudahkan membuat smoothie & makanan segar

Dihentikan

Daily CollectionBlender

HR2106/00

1 award

Memudahkan membuat smoothie & makanan segar

Blender Philips Daily Collection ini menawarkan perpaduan motor 400 W, tabung 1,5 L, dan bilah pisau ProBlend4 untuk membuat hasil smoothie dan makanan yang sempurna. Memblender makanan kini jadi lebih mudah!

Lihat semua manfaat

Dengan daya dan pisau ekstra kuat

Memudahkan membuat smoothie & makanan segar

  • 400 W

  • Tabung kaca 1,5 L

  • dengan pencacah mini

  • ProBlend 4

Motor 400W yang kuat

Motor 400W yang kuat

Motor kuat 400 W untuk memblender dan mencampur dengan mudah.

Tabung kaca berkualitas tinggi mencegah goresan dan bau

Tabung kaca berkualitas tinggi mencegah goresan dan bau

Tabung kaca berkualitas tinggi mencegah goresan dan bau. Tabung 1,5 liter memiliki kapasitas kerja 1,25 liter.

Bilah pisau ProBlend 4 untuk memblender dan mencampur dengan efektif

Bilah pisau ProBlend 4 untuk memblender dan mencampur dengan efektif

Pisau berdesain baru ini akan mencampur dan memotong bahan dengan efektif, menghasilkan smoothie sempurna bagi Anda sekeluarga.

Spesifikasi Teknis

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  • Award image VRS_AWARD-961310

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