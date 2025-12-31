2 year warranty
Dihentikan
HR2106/00
Memudahkan membuat smoothie & makanan segar
Blender Philips Daily Collection ini menawarkan perpaduan motor 400 W, tabung 1,5 L, dan bilah pisau ProBlend4 untuk membuat hasil smoothie dan makanan yang sempurna. Memblender makanan kini jadi lebih mudah!
400 W
Tabung kaca 1,5 L
dengan pencacah mini
ProBlend 4
Motor kuat 400 W untuk memblender dan mencampur dengan mudah.
Tabung kaca berkualitas tinggi mencegah goresan dan bau. Tabung 1,5 liter memiliki kapasitas kerja 1,25 liter.
Pisau berdesain baru ini akan mencampur dan memotong bahan dengan efektif, menghasilkan smoothie sempurna bagi Anda sekeluarga.
Penghargaan
Ulasan