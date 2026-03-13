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2 year warranty
Persiapan Makanan
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Daily Collection Blender
Dihentikan
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HR2106/00
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Eco passport Philips Daily Collection Blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Blender HR2106/00 - English (US)
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Apakah saya boleh menuang bahan cair yang mendidih ke dalam wadah blender Philips saya?
Bagaimana cara memasukkan bahan-bahan saat blender Philips sedang digunakan?
Busa keluar dari blender Philips saya.
Blender Philips saya tidak berfungsi.
Blender Philips saya macet saat digunakan.
Wadah blender Philips bocor.
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