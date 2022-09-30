2 year warranty
Dihentikan
HR2221/30
Melumatkan 40% lebih halus dan menghancurkan es dengan sempurna
Nikmati smoothie terbaik dengan teknologi ProBlend Crush. Dengan pisau 4 bilah khusus dan motor 350 W yang hemat energi, hasil smoothie pun senantiasa sempurna. Lewat satu tombol, penghancur esnya yang kuat akan melumat es keras dua kali lebih cepat.
Teknologi ProBlend Crush
Dengan 5 setelan kecepatan yang dirancang untuk menghasilkan tekstur yang sempurna, mulai dari smoothie hingga sup dan saus
Fungsi penghancur es andal yang didukung teknologi ProBlend Crush guna menghasilkan es yang sempurna dan lembut untuk smoothie dingin dan hidangan pencuci mulut yang segar, 2x lebih cepat
Teknologi ProBlend Crush yang baru memadukan pisau bintang 4 yang dioptimalkan dengan motor 350 W efisiensi tinggi untuk hasil akhir yang cepat, konsisten, dan sempurna
3.9
dari 5
38
Ulasan
Mamah acel
30/09/2022
Indonesia
BLENDER HERO
Sebelumnya aku mau mengucapkan terimakasih buat PHILIPS karena sudah menghadirkan Blender juara ini, untuk membantu mempermudah pekerjaan ibu-ibu seperti aku ini . Karena Blender ini bener-bener membantu aku banget setiap hari. Dirumah ku setiap hari itu harus ada jus buah, dulu aku paling kesel dan ngerasa cape banget kalau bikin jus buah. Karena dulu sebelum kenal PHILIPS HR2221/30 Blender Series 5000 bikin jus buah itu ribet banget gak pernah yang namanya buah itu hancur dengan sempurna, pasti ada aja buah yang masih utuh. Sebel banget kalau udah gitu bikin kerjaan berulang-ulang. Tapi setelah aku ganti blender lama aku ke PHILIPS HR2221/30 Blender Series 5000 membuat jus buah jadi menyenangkan, jadi mudah dan cepat. Semudah itu, sekali blend aja buah langsung hancur sempurna gak pernah ada lagi buah yang masih utuh. Pokoknya jus buah ku jadi lebih enak dan fresh, karena bener-bener cuma sekali blend jus buah langsung jadi. Udah gitu bikin jus buah kaya apel yang gak terlalu banyak air, gak perlu nambah banyak air di jus nya lebih sehat juga. Happy nya lagi PHILIPS HR2221/30 Blender Series 5000 ini gak cuma bisa buat bikin jus buah tapi bisa bikin smoothies juga menghancurkan es nya yang bener-bener jadi halus banget kaya es krim. Aku juga jadi bisa bikin es serut, amazing banget sih bikin es serut sekali blend aja udah jadi dari es batu utuh jadi benar-benar halus. Selain itu dengan PHILIPS HR2221/30 Blender Series 5000 ini aku bisa bikin adonan kue juga, semultifungsi itu sih. Jadi sekarang aku kalau bikin adonan kue gak harus pake mixer cukup pake PHILIPS HR2221/30 Blender Series 5000 aja lebih cepet dan gak ribet. PHILIPS HR2221/30 Blender Series 5000 membantu aku membuat bumbu dapur yang biasanya tuh paling drama kalau bikin bumbu dapur, kaya bumbu gulai, rendah, balado dan kawan-kawannya. Sejak pakai PHILIPS HR2221/30 Blender Series 5000 ini akutu jadi rajin masak karena semuanya jadi serba mudah dan cepat. Terimakasih PHILIPS HR2221/30 Blender Series 5000 sudah membuat aku jadi ibu yang pinter dan rajin masak, suami dan anak-anak makin happy. #RnRBlenderJuara
Keunggulan
Sangat cepat menghancurkan es batu, buah, bumbu
Kekurangan
Tidak ada
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2221/30 Blender Core
Tanggal Penggunaan 2021-09-30
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2221/30 Blender Core
Tanggal Penggunaan 2021-09-30
ermikwa
13/09/2022
Indonesia
Bagian dari promosi
BLENDER PHILIPS HR2221/30 JUARA. IG:ERMIKWA
Produk Philips mmg udah menjadi pilihan keluarga sejak dulu. Terkenal awet dan cocok untuk blender apa aja. Designnya sudah semakin bagus dan fitur nya semakin inovatif. Warnanya juga kalem. Skrg Philips comes with even more thoughtful design: kalau jar nya ga dipasang bagus, motornya ga akan bisa jalan. Menurutku ini inovasi teknologi yg bagus ya soalnya banyak terjadi belum pasang bener lalu motornya jalan dan bisa bikin cepet rusak. Daya 350W hemat listrik. Cucok untuk kalangan apa aja yang mau hidup sehat bikin smoothies, yang doyan masak perlu lumatkan bumbu, ataupun cocok untuk kado untuk yang tersayang. Soalnya mudah dipakai dan instruksi nya jelas mudah dimengerti. Blender Jar nya Plastik jadi ga khawatir bisa pecah!
Keunggulan
Design nya inovatif. Motornya ga akan jalan jika jar nya ga dipasang dengan benar dan pas.
Kekurangan
Pengiriman dari Lazada 9.9 tidak menggunakan bubble wrap
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2221/30 Blender Core
Tanggal Penggunaan 2022-08-13
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2221/30 Blender Core
Tanggal Penggunaan 2022-08-13
Ermi
13/09/2022
Indonesia
Bagian dari promosi
Produk Philips memang juara! Philips HR2221/30
Dari dulu emang uda pakai Philips. Beli Philips karena lagi diskon di Lazada. 1 paket nya sudah dapat jar untuk blender bumbu bumbu. Teknologi produk HR2221/30 juga semakin canggih. Kalau ga klik, motornya ga akan hidup jadi aman banget. Ada fitur untuk menghaluskan es, jadi ga takut rusak lagi. Warna nya kalem dan plastik jar nya lebih besar dibanding blender dulu.
Keunggulan
Design yang semakin inovatif. Fitur yang semakin banyak.
Kekurangan
Pembelian dari Lazada tidak menggunakan bubble wrap
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2221/30 Blender Core
Tanggal Penggunaan 2022-08-13
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Seri 5000 HR2221/30 Blender Core
Tanggal Penggunaan 2022-08-13