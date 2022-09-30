Sebelumnya aku mau mengucapkan terimakasih buat PHILIPS karena sudah menghadirkan Blender juara ini, untuk membantu mempermudah pekerjaan ibu-ibu seperti aku ini . Karena Blender ini bener-bener membantu aku banget setiap hari. Dirumah ku setiap hari itu harus ada jus buah, dulu aku paling kesel dan ngerasa cape banget kalau bikin jus buah. Karena dulu sebelum kenal PHILIPS HR2221/30 Blender Series 5000 bikin jus buah itu ribet banget gak pernah yang namanya buah itu hancur dengan sempurna, pasti ada aja buah yang masih utuh. Sebel banget kalau udah gitu bikin kerjaan berulang-ulang. Tapi setelah aku ganti blender lama aku ke PHILIPS HR2221/30 Blender Series 5000 membuat jus buah jadi menyenangkan, jadi mudah dan cepat. Semudah itu, sekali blend aja buah langsung hancur sempurna gak pernah ada lagi buah yang masih utuh. Pokoknya jus buah ku jadi lebih enak dan fresh, karena bener-bener cuma sekali blend jus buah langsung jadi. Udah gitu bikin jus buah kaya apel yang gak terlalu banyak air, gak perlu nambah banyak air di jus nya lebih sehat juga. Happy nya lagi PHILIPS HR2221/30 Blender Series 5000 ini gak cuma bisa buat bikin jus buah tapi bisa bikin smoothies juga menghancurkan es nya yang bener-bener jadi halus banget kaya es krim. Aku juga jadi bisa bikin es serut, amazing banget sih bikin es serut sekali blend aja udah jadi dari es batu utuh jadi benar-benar halus. Selain itu dengan PHILIPS HR2221/30 Blender Series 5000 ini aku bisa bikin adonan kue juga, semultifungsi itu sih. Jadi sekarang aku kalau bikin adonan kue gak harus pake mixer cukup pake PHILIPS HR2221/30 Blender Series 5000 aja lebih cepet dan gak ribet. PHILIPS HR2221/30 Blender Series 5000 membantu aku membuat bumbu dapur yang biasanya tuh paling drama kalau bikin bumbu dapur, kaya bumbu gulai, rendah, balado dan kawan-kawannya. Sejak pakai PHILIPS HR2221/30 Blender Series 5000 ini akutu jadi rajin masak karena semuanya jadi serba mudah dan cepat. Terimakasih PHILIPS HR2221/30 Blender Series 5000 sudah membuat aku jadi ibu yang pinter dan rajin masak, suami dan anak-anak makin happy. #RnRBlenderJuara