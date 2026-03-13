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Persiapan Makanan
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Seri 5000 Blender Core
Dihentikan
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HR2221/30
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User Manual Philips Series 5000 Blender Core
Semua (4)
Bagaimana cara mendapatkan Kartu Garansi untuk produk saya?
Apakah Filter Philips (HR3212) kompatibel dengan Blender Philips saya?
Apakah saya boleh menuang bahan cair yang mendidih ke dalam wadah blender Philips saya?
Bagaimana cara memasukkan bahan-bahan saat blender Philips sedang digunakan?
Busa keluar dari blender Philips saya.
Blender Philips saya tidak berfungsi.
Blender Philips saya macet saat digunakan.
Mengapa buah beku tidak tercampur sempurna di dalam blender Philips saya?
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