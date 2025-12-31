2 year warranty
Dihentikan
HR2870/00
Cepat, segar, dan sehat
Tidak seperti kebanyakan perangkat yang besar dan rumit yang tersedia di toko, Philips mini blender HR2870/00 membereskan segala kerepotan di dapur. Dalam hitungan detik, Anda dapat mengolah hingga dua porsi, menggunakan bahan segar yang lezat. Selamat menikmati!
250W
Tabung plastik 0,6 L
dengan filter, penggiling dan pencacah
2 Kecepatan
Memblender pada kecepatan tinggi atau rendah dan pulse dengan kontrol kecepatan.
Dengan tabung 600 ml Anda secara ideal bisa menyimpan dua porsi.
2 gelas takar bersama tutupnya, gampang disimpan atau dibawa bepergian.
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