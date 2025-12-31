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  • Cepat, segar, dan sehat
  • Cepat, segar, dan sehat
  • Cepat, segar, dan sehat
  • Cepat, segar, dan sehat
  • Cepat, segar, dan sehat
  • Cepat, segar, dan sehat
  • Cepat, segar, dan sehat
  • Cepat, segar, dan sehat
  • Cepat, segar, dan sehat
  • Cepat, segar, dan sehat
  • Cepat, segar, dan sehat
  • Cepat, segar, dan sehat
  • Cepat, segar, dan sehat
  • Cepat, segar, dan sehat

Dihentikan

Blender mini

HR2870/00

Cepat, segar, dan sehat

Tidak seperti kebanyakan perangkat yang besar dan rumit yang tersedia di toko, Philips mini blender HR2870/00 membereskan segala kerepotan di dapur. Dalam hitungan detik, Anda dapat mengolah hingga dua porsi, menggunakan bahan segar yang lezat. Selamat menikmati!

Lihat semua manfaat

Cepat, segar, dan sehat

  • 250W

  • Tabung plastik 0,6 L

  • dengan filter, penggiling dan pencacah

  • 2 Kecepatan

Pulse kecepatan tinggi dan rendah

Pulse kecepatan tinggi dan rendah

Memblender pada kecepatan tinggi atau rendah dan pulse dengan kontrol kecepatan.

Tabung 600 ml

Tabung 600 ml

Dengan tabung 600 ml Anda secara ideal bisa menyimpan dua porsi.

2 gelas takar bersama tutupnya

2 gelas takar bersama tutupnya

2 gelas takar bersama tutupnya, gampang disimpan atau dibawa bepergian.

Spesifikasi Teknis

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