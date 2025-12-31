Cepat, segar, dan sehat

Tidak seperti kebanyakan perangkat yang besar dan rumit yang tersedia di toko, Philips mini blender HR2870/00 membereskan segala kerepotan di dapur. Dalam hitungan detik, Anda dapat mengolah hingga dua porsi, menggunakan bahan segar yang lezat. Selamat menikmati!