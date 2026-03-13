Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers
2 year warranty
Persiapan Makanan
Semua seri
Blender mini
Dihentikan
Dukungan
HR2870/00
Pergi ke toko
Masuk atau buat akun
Anda langsung mendapatkan akses ke panduan, dukungan yang disesuaikan, dan banyak lagi. Selain itu, cepat dan mudah
Important Information Manual Philips Mini blender - English (US)
User Manual Philips Mini blender
Semua (3)
Apa fungsi tutup kecil yang ada di wadah blender Philips saya?
Apakah saya boleh menuang bahan cair yang mendidih ke dalam wadah blender Philips saya?
Bagaimana cara memasukkan bahan-bahan saat blender Philips sedang digunakan?
Busa keluar dari blender Philips saya.
Blender Philips saya macet saat digunakan.
Hubungi Philips
Kami siap membantu Anda