2 year warranty
HR7740
Serbaguna dan tanpa repot
Pengolah makanan ini dilengkapi perangkat aksesori serbaguna, sehingga Anda bisa melakukan beragam fungsi memasak, dari memblender hingga menggiling. Berkat sistem bongkar-pasang yang unik, mangkuk dan tutupnya bisa disusun dengan sangat mudah.
Dengan rangkaian pengolah makanan ini, Anda dapat menciptakan beragam menu tanpa batas, menggunakan 29-33 teknik memasak yang berbeda (disebut "fungsi"), dari menghancurkan dan menghaluskan hingga melipat. Jumlah fungsi memasak berbeda sesuai model: HR7735 dan HR7739 memiliki 29 fungsi memasak, HR7740 memiliki 31 fungsi, HR7744 memiliki 32 fungsi, dan HR7745 yang paling fleksibel, dengan 33 fungsi memasak.
Membongkar dan memasang pengolah makanan kini sangat mudah: tak perlu repot memutar mangkuk atau tutup untuk mencari posisi pemasangan yang tepat: cukup klikkan, pasang dan lepas dari sudut mana pun dengan menekan tombol Click&Go.
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