29-33 fungsi

Dengan rangkaian pengolah makanan ini, Anda dapat menciptakan beragam menu tanpa batas, menggunakan 29-33 teknik memasak yang berbeda (disebut "fungsi"), dari menghancurkan dan menghaluskan hingga melipat. Jumlah fungsi memasak berbeda sesuai model: HR7735 dan HR7739 memiliki 29 fungsi memasak, HR7740 memiliki 31 fungsi, HR7744 memiliki 32 fungsi, dan HR7745 yang paling fleksibel, dengan 33 fungsi memasak.