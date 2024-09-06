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Persiapan Makanan
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Pengolah makanan
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HR7740
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Pengolah makanan ini dilengkapi perangkat aksesori serbaguna, sehingga Anda bisa melakukan beragam fungsi memasak, dari memblender hingga menggiling. Berkat sistem bongkar-pasang yang unik, mangkuk dan tutupnya bisa disusun dengan sangat mudah.
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Apakah saya boleh menuang bahan cair yang mendidih ke dalam wadah blender Philips saya?
Blender Philips saya macet saat digunakan.
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