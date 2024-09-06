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Pengolah makanan

HR7740

Pengolah makanan

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Manual &amp; Dokumentasi

Pengolah makanan ini dilengkapi perangkat aksesori serbaguna, sehingga Anda bisa melakukan beragam fungsi memasak, dari memblender hingga menggiling. Berkat sistem bongkar-pasang yang unik, mangkuk dan tutupnya bisa disusun dengan sangat mudah.

  • PDF berkas
  • 6 September 2024

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