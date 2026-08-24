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OneBladePisau cukur asli

QP220/51

2.5

| (4) Ulasan

Ciptakan gaya Anda dengan mudah

Sistem perlindungan ganda OneBlade: lapisan licin yang dikombinasikan dengan ujung yang membulat, membuat pencukuran menjadi lebih mudah dan nyaman. Teknologi pencukurannya dilengkapi dengan pemotong berkecepatan tinggi yang efektif untuk rambut dengan panjang apa pun.

Lihat semua manfaat
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Choose Philips OneBlade, from the #1 Preferred electric Grooming Brand1

Produk yang kompatibel
OneBlade

OneBlade
Wajah

QP1424/10

Untuk Wajah

Ciptakan gaya Anda dengan mudah

  • Cukur. Bentuk. Simpel.

  • 2 x Pisau Cukur Asli

  • Cocok untuk semua gagang OneBlade

  • Setiap mata pisau tahan hingga 4 bulan**

Teknologi OneBlade unik

Teknologi OneBlade unik

Philips OneBlade adalah penata rambut wajah hybrid baru revolusioner yang dapat menata, mencukur, dan membentuk garis dan tepian yang bersih, pada semua jenis rambut wajah. Sistem perlindungan ganda - lapisan licin yang dikombinasikan dengan ujung yang membulat - membuat pencukuran menjadi lebih mudah dan nyaman. Teknologi pencukurannya dilengkapi pemotong yang bergerak cepat untuk semua jenis rambut.

Cocok untuk semua gagang OneBlade

Cocok untuk semua gagang OneBlade

Cocok dengan OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) dan OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Pisau yang tidak mudah tumpul

Pisau yang tidak mudah tumpul

Pisau cukur stainless steel yang tahan lama hingga 4-6 bulan penggunaan* untuk tampilan terbaik Anda. Jika indikator penggantian - ikon lepas - muncul pada pisau cukur, kinerja pisau cukur mungkin tidak lagi optimal. Waktunya mengganti pisau cukur untuk mendapatkan pengalaman bercukur yang terbaik

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

2.5

dari 5

4

Ulasan

4
2

24/08/2026

Malaysia

Malaysia

Be safe. Be confident. With Philips OneBlade

The product is useful and easy to use. It is safe and can be used without any worries. The combs also really easy to install

Keunggulan

Easy to use, no worry for cut or nick

Kekurangan

Charging time to long

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk OneBlade QP220/51 Original Blade

Date of Use 2026-08-21

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk OneBlade QP220/51 Original Blade

Date of Use 2026-08-21

17/05/2026

Australia

Australia

Pembeli terverifikasi

A Very Average Shave!

Very average shave! My Bic Mens triple blade razors ($3.50 for a 4-pack from Coles) is considerably quicker and gives a much smoother cut. Sorry Philips!

Ulasan ini dibuat untuk OneBlade QP220/51 Original Blade

Date of Use 2026-04-27

Ulasan ini dibuat untuk OneBlade QP220/51 Original Blade

Date of Use 2026-04-27

18/07/2024

Australia

Australia

Pembeli terverifikasi

They send the wrong part

As the above says it all, I returned the part and after all this time I STILL have NOT received my credit.

Kekurangan

see above

Ulasan ini dibuat untuk OneBlade QP230/50 Replacement blade

Date of Use 2024-06-18

Ulasan ini dibuat untuk OneBlade QP230/50 Replacement blade

Date of Use 2024-06-18

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Penafian

  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 

  1. Euromonitor International, volume penjualan ritel dalam unit, perawatan elektrik terdiri dari kombinasi kategori gabungan Pencukur Bulu Badan, Pembersih Wajah Elektrik & Alat Perawatan Rambut, data tahun 2025.

  2. Untuk pengalaman mencukur terbaik. Berdasarkan 2 kali pencukuran penuh per minggu. Hasil aktual dapat berbeda.