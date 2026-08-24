2 year warranty
QP220/51
Ciptakan gaya Anda dengan mudah
Sistem perlindungan ganda OneBlade: lapisan licin yang dikombinasikan dengan ujung yang membulat, membuat pencukuran menjadi lebih mudah dan nyaman. Teknologi pencukurannya dilengkapi dengan pemotong berkecepatan tinggi yang efektif untuk rambut dengan panjang apa pun.
Cukur. Bentuk. Simpel.
2 x Pisau Cukur Asli
Cocok untuk semua gagang OneBlade
Setiap mata pisau tahan hingga 4 bulan**
Philips OneBlade adalah penata rambut wajah hybrid baru revolusioner yang dapat menata, mencukur, dan membentuk garis dan tepian yang bersih, pada semua jenis rambut wajah. Sistem perlindungan ganda - lapisan licin yang dikombinasikan dengan ujung yang membulat - membuat pencukuran menjadi lebih mudah dan nyaman. Teknologi pencukurannya dilengkapi pemotong yang bergerak cepat untuk semua jenis rambut.
Cocok dengan OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) dan OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Pisau cukur stainless steel yang tahan lama hingga 4-6 bulan penggunaan* untuk tampilan terbaik Anda. Jika indikator penggantian - ikon lepas - muncul pada pisau cukur, kinerja pisau cukur mungkin tidak lagi optimal. Waktunya mengganti pisau cukur untuk mendapatkan pengalaman bercukur yang terbaik
2.5
dari 5
4
Ulasan
fxiizzz
24/08/2026
Malaysia
Be safe. Be confident. With Philips OneBlade
The product is useful and easy to use. It is safe and can be used without any worries. The combs also really easy to install
Keunggulan
Easy to use, no worry for cut or nick
Kekurangan
Charging time to long
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk OneBlade QP220/51 Original Blade
Date of Use 2026-08-21
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk OneBlade QP220/51 Original Blade
Date of Use 2026-08-21
Spice1
17/05/2026
Australia
Pembeli terverifikasi
A Very Average Shave!
Very average shave! My Bic Mens triple blade razors ($3.50 for a 4-pack from Coles) is considerably quicker and gives a much smoother cut. Sorry Philips!
Ulasan ini dibuat untuk OneBlade QP220/51 Original Blade
Date of Use 2026-04-27
Ulasan ini dibuat untuk OneBlade QP220/51 Original Blade
Date of Use 2026-04-27
plumb
18/07/2024
Australia
Pembeli terverifikasi
They send the wrong part
As the above says it all, I returned the part and after all this time I STILL have NOT received my credit.
Kekurangan
see above
Ulasan ini dibuat untuk OneBlade QP230/50 Replacement blade
Date of Use 2024-06-18
Ulasan ini dibuat untuk OneBlade QP230/50 Replacement blade
Date of Use 2024-06-18
Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025.
Euromonitor International, volume penjualan ritel dalam unit, perawatan elektrik terdiri dari kombinasi kategori gabungan Pencukur Bulu Badan, Pembersih Wajah Elektrik & Alat Perawatan Rambut, data tahun 2025.
Untuk pengalaman mencukur terbaik. Berdasarkan 2 kali pencukuran penuh per minggu. Hasil aktual dapat berbeda.