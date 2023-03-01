QP1424/10
Tata, bentuk, dan cukur semua rambut wajah dengan satu alat
Philips OneBlade adalah alat hybrid baru revolusioner yang dapat mencukur, menata dan membuat garis dan tepi bersih, pada janggut sepanjang apa pun. Tanpa perlu langkah dan alat yang banyak, OneBlade bisa melakukan semuanya.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Philips OneBlade memiliki teknologi revolusioner yang dirancang untuk perawatan wajah. Alat ini dapat mencukur janggut sepanjang apa pun. Sistem perlindungan gandanya - lapisan licin yang dipadukan dengan ujung bulat menjadikan pencukuran lebih mudah dan nyaman. Teknologi cukuran ini memiliki cutter yang bergerak cepat (6000x per menit) sehingga efisien - bahkan pada janggut yang panjang.
Pangkas janggut Anda ke panjang janggut tipis yang merata dengan salah satu dari 2 sisir janggut tipis yang disertakan: 1 mm untuk brewok halus, dan 3 mm untuk pemangkasan rapi.
Buat tepi yang presisi dengan pisau cukur dua sisi. Anda dapat mencukur di kedua arah untuk mendapatkan jarak pandang yang baik dan melihat setiap rambut yang dipotong. Rapikan gaya rambut Anda dengan cepat!
OneBlade tidak mencukur sependek pisau cukur tradisional - sehingga kulit Anda tetap nyaman. Bergerak melawan arah tumbuh janggut dan mencukur janggut sepanjang apa pun dengan mudah.
OneBlade mengikuti kontur wajah Anda, sehingga Anda dapat mencukur seluruh area dengan mudah dan nyaman. Gunakan pisau cukur dua sisi untuk menata bagian tepi dan menghasilkan garis yang bersih dengan menggerakkan pisau cukur ke berbagai arah.
Pisau cukur baja tahan karat yang awet digunakan hingga 4–6 bulan* untuk hasil optimal. Jika indikator penggantian—ikon "eject"—muncul pada pisau cukur, kinerja pisau cukur mungkin sudah tidak optimal. Waktunya mengganti pisau cukur untuk mendapatkan pengalaman bercukur terbaik.
Dapat diisi dayanya di rumah atau di jalan, sangat cocok untuk rutinitas sehari-hari dan selama perjalanan.
OneBlade tahan air sepenuhnya (IPX7), sehingga mudah dibersihkan: Cukup bilas di bawah keran. Anda bisa bercukur basah atau kering, bahkan saat mandi - mana pun yang Anda inginkan. Tidak perlu busa cukur.
Baterai NiMH yang dapat diisi ulang memberikan daya pencukur konstan 30 menit setelah mengisi daya selama 8 jam.
Performa memangkas & mencukur
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Mudah digunakan
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