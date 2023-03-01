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  • Tata, bentuk, dan cukur semua rambut wajah dengan satu alat Tata, bentuk, dan cukur semua rambut wajah dengan satu alat Tata, bentuk, dan cukur semua rambut wajah dengan satu alat
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    OneBlade Wajah

    QP1424/10

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Tata, bentuk, dan cukur semua rambut wajah dengan satu alat

    Philips OneBlade adalah alat hybrid baru revolusioner yang dapat mencukur, menata dan membuat garis dan tepi bersih, pada janggut sepanjang apa pun. Tanpa perlu langkah dan alat yang banyak, OneBlade bisa melakukan semuanya.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp299.900,00

    OneBlade Wajah

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    Tata, bentuk, dan cukur semua rambut wajah dengan satu alat

    Dirancang untuk memotong rambut, bukan kulit

    • Tata, bentuk, dan cukur semua rambut wajah dengan satu alat
    • Untuk semua rambut wajah
    • 1 x Pisau Cukur Asli
    • 2 x sisir janggut tipis click-on (1, 3 mm)
    • Dapat diisi ulang, penggunaan basah & kering
    Teknologi OneBlade unik

    Teknologi OneBlade unik

    Philips OneBlade memiliki teknologi revolusioner yang dirancang untuk perawatan wajah. Alat ini dapat mencukur janggut sepanjang apa pun. Sistem perlindungan gandanya - lapisan licin yang dipadukan dengan ujung bulat menjadikan pencukuran lebih mudah dan nyaman. Teknologi cukuran ini memiliki cutter yang bergerak cepat (6000x per menit) sehingga efisien - bahkan pada janggut yang panjang.

    Pangkas

    Pangkas

    Pangkas janggut Anda ke panjang janggut tipis yang merata dengan salah satu dari 2 sisir janggut tipis yang disertakan: 1 mm untuk brewok halus, dan 3 mm untuk pemangkasan rapi.

    Rapikan tepi

    Rapikan tepi

    Buat tepi yang presisi dengan pisau cukur dua sisi. Anda dapat mencukur di kedua arah untuk mendapatkan jarak pandang yang baik dan melihat setiap rambut yang dipotong. Rapikan gaya rambut Anda dengan cepat!

    Mencukur

    Mencukur

    OneBlade tidak mencukur sependek pisau cukur tradisional - sehingga kulit Anda tetap nyaman. Bergerak melawan arah tumbuh janggut dan mencukur janggut sepanjang apa pun dengan mudah.

    Pisau cukur dua sisi: didesain untuk presisi dan kontrol

    Pisau cukur dua sisi: didesain untuk presisi dan kontrol

    OneBlade mengikuti kontur wajah Anda, sehingga Anda dapat mencukur seluruh area dengan mudah dan nyaman. Gunakan pisau cukur dua sisi untuk menata bagian tepi dan menghasilkan garis yang bersih dengan menggerakkan pisau cukur ke berbagai arah.

    Pisau cukur yang tidak mudah tumpul

    Pisau cukur yang tidak mudah tumpul

    Pisau cukur baja tahan karat yang awet digunakan hingga 4–6 bulan* untuk hasil optimal. Jika indikator penggantian—ikon "eject"—muncul pada pisau cukur, kinerja pisau cukur mungkin sudah tidak optimal. Waktunya mengganti pisau cukur untuk mendapatkan pengalaman bercukur terbaik.

    Isi daya kapan saja, di mana saja

    Isi daya kapan saja, di mana saja

    Dapat diisi dayanya di rumah atau di jalan, sangat cocok untuk rutinitas sehari-hari dan selama perjalanan.

    Sepenuhnya tahan air

    Sepenuhnya tahan air

    OneBlade tahan air sepenuhnya (IPX7), sehingga mudah dibersihkan: Cukup bilas di bawah keran. Anda bisa bercukur basah atau kering, bahkan saat mandi - mana pun yang Anda inginkan. Tidak perlu busa cukur.

    Baterai tahan lama

    Baterai tahan lama

    Baterai NiMH yang dapat diisi ulang memberikan daya pencukur konstan 30 menit setelah mengisi daya selama 8 jam.

    Spesifikasi Teknis

    • Performa memangkas & mencukur

      Sistem pencukuran
      • Teknologi yang mengikuti kontur wajah
      • Pisau cukur asli
      • Sistem perlindungan ganda
      Sistem pemangkasan
      Teknologi yang mengikuti kontur wajah

    • Aksesori

      Perawatan
      Tutup pelindung
      Sisir
      2 sisir janggut tipis click-on (1, 3 mm)

    • Daya

      Lama pemakaian
      30 menit
      Jenis baterai
      Ni-MH
      Pengisian daya
      8 jam pengisian daya penuh
      Voltase otomatis
      5 V
      Konsumsi daya maks.
      0.5  W
      USB-A
      Y

    • Desain

      Gagang
      Cengkeraman & gagang ergonomis
      Warna
      Abu-abu arang

    • Servis

      Head pengganti
      • QP210, QP220, QP230
      • Ganti setiap 4 bulan*
      Garansi 2 tahun
      Y

    • Mudah digunakan

      Basah & Kering
      Y
      Pengisian daya
      • Dapat diisi ulang
      • Pengisian Daya USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)

    Badge-D2C

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    • For best shaving experience. Based on 2 full shaves per week. Actual results may vary.
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