2 year warranty
Dihentikan
QS6140/32
Ekspresikan gaya Anda
Ciptakan penampilan yang Anda inginkan dengan Styleshaver. Dengan sedikit saja gerakan tangan, pemangkas dan penata janggut listrik berkepala ganda ini menyediakan segala yang Anda perlukan untuk menciptakan gaya jenggot yang sempurna, janggut 3 hari, atau pencukuran bersih, bahkan untuk janggut yang lebat
Pro
Pemangkas rambut dan bulu Philips ukuran penuh (32mm) dengan 12 setelan panjang yang dapat disesuaikan dari 0,5mm sampai 10mm memudahkan untuk mendapatkan panjang yang Anda inginkan. Putar roda untuk mengunci setelan panjang yang sempurna. Pemangkas logam yang tahan lama dengan ujung bulat yang ramah kulit menjamin pemangkasan yang akurat dan rapi.
Lepaskan sisir panjang yang bisa disesuaikan dan pemangkas presisi yang dapat dibalik yang ada di bawahnya. Satu sisi adalah pemangkas 32mm berperforma tinggi. Putar dan terdapat pemangkas presisi selebar 15mm – sempurna untuk memangkas area yang kecil, seperti di bawah hidung atau di sekitar mulut Anda. Dirancang untuk pencukuran bersih dan tetap melindungi kulit Anda, dan ukurannya yang kecil serta desain bersudut memudahkan untuk melihat apa yang sedang Anda lakukan untuk garis halus dan detail.
Pencukur dengan mata pisau ganda memudahkan membersihkan bulu halus di sekitar janggut dan bahkan leher Anda. Pemangkas tengah akan memotong bulu yang lebih panjang dan lebih sulit, sedangkan 2 mata pisau mengambang akan mencukur selebihnya hingga benar-benar licin.
Penghargaan
3.5
dari 5
8
Ulasan
Toughy
26/08/2013
Australia
Great Little Trimmer
I mainly bought this as a moustache trimmer , but its does it all . its great, I love it clean it under running tap . What a Ripper!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver
Mo3y
26/08/2013
Australia
Charging
The built in charging timer is great for a busy life style.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver
soulman
16/09/2016
Australia
Pembeli terverifikasi
perfect for my needs
product is lightweight, great design. suits my needs perfectly to trim my facial hair and shave.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver