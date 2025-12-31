Suara seimbang di mana pun Anda berada

Headphone ini dilengkapi algoritma Adaptive Equal Loudness Compensation (AELC). Algoritma ini menyesuaikan treble dan bass sehingga baik saat Anda berada di luar dengan volume tinggi maupun di dalam dengan volume rendah, Anda akan selalu mendengar suara yang jernih dan seimbang.