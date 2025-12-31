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3000 SeriesHeadphone nirkabel open-ear

TAA3719BK/70

Tersedia dalam

Biru Gelap
Biru Gelap
Hitam
Hitam
Putih
Putih

Suara di sekitar tetap terdengar.

Dengan headphone nirkabel open-ear ini, Anda dapat mendengar segala hal yang terjadi di sekitar Anda sekaligus musik yang sedang diputar.

Lihat semua manfaat

Suara di sekitar tetap terdengar.

  • Desain open-ear

  • Kualitas suara panggilan jernih

Suara tanpa earphone. Desain telinga terbuka

Dengan ruang dan algoritma khusus, teknologi Akustik Terarah memancarkan musik ke saluran telinga Anda, meminimalkan kebocoran dan getaran sekaligus mempertahankan detail dan bass. Semua manfaat desain telinga terbuka dengan kualitas suara dan kenyamanan yang lebih baik.

Suara seimbang di mana pun Anda berada

Headphone ini dilengkapi algoritma Adaptive Equal Loudness Compensation (AELC). Algoritma ini menyesuaikan treble dan bass sehingga baik saat Anda berada di luar dengan volume tinggi maupun di dalam dengan volume rendah, Anda akan selalu mendengar suara yang jernih dan seimbang.

Mikrofon AI untuk kualitas panggilan jernih

Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.

Spesifikasi Teknis

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