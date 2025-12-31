2 year warranty
TAA3719BK/70
Tersedia dalam
Suara di sekitar tetap terdengar.
Dengan headphone nirkabel open-ear ini, Anda dapat mendengar segala hal yang terjadi di sekitar Anda sekaligus musik yang sedang diputar.
Desain open-ear
Kualitas suara panggilan jernih
Dengan ruang dan algoritma khusus, teknologi Akustik Terarah memancarkan musik ke saluran telinga Anda, meminimalkan kebocoran dan getaran sekaligus mempertahankan detail dan bass. Semua manfaat desain telinga terbuka dengan kualitas suara dan kenyamanan yang lebih baik.
Headphone ini dilengkapi algoritma Adaptive Equal Loudness Compensation (AELC). Algoritma ini menyesuaikan treble dan bass sehingga baik saat Anda berada di luar dengan volume tinggi maupun di dalam dengan volume rendah, Anda akan selalu mendengar suara yang jernih dan seimbang.
Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.
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