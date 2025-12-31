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  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga

Headphone earbud dengan mikrofon

TAE2000LB/97

Tersedia dalam

Biru Muda
Biru Muda
Hitam
Hitam
Jingga
Jingga
Putih
Putih
Ungu
Ungu

Suara sempurna, pas di telinga

Rasakan bobot yang lebih ringan, pengalaman penggunaan yang nyaman, serta kualitas suara yang superior. Earbud ini juga dilengkapi konektor USB-C sehingga membuatnya kompatibel dengan berbagai perangkat.

Lihat semua manfaat

Suara sempurna, pas di telinga

  • Earbud yang nyaman

  • Kontrol in-line

  • Konektor USB-C

  • Bass yang kaya serta suara yang jernih

Pas dan ergonomis, nyaman dipakai sepanjang hari

Desainnya yang ringkas membuatnya nyaman digunakan sepanjang hari.

Bass yang kaya, suara yang jernih, apa pun yang sedang Anda dengarkan

Aktivitas terasa kurang lengkap tanpa iringan lagu favorit Anda. Selain menyuguhkan suara bass yang kaya berkat driver 14,2 mm yang bertenaga, earbud ini juga nyaman dipakai karena desain in-ear yang pas dengan telinga Anda.

Mikrofon internal. Beralih dari daftar putar ke panggilan telepon dalam sekejap

Earbud luar biasa ini dilengkapi mikrofon internal yang memungkinkan Anda beralih dengan mudah dari mendengarkan lagu ke menerima panggilan sehingga Anda akan selalu terhubung.

Spesifikasi Teknis

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