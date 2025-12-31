2 year warranty
TAE2000LB/97
Earbud yang nyaman
Kontrol in-line
Konektor USB-C
Bass yang kaya serta suara yang jernih
Desainnya yang ringkas membuatnya nyaman digunakan sepanjang hari.
Aktivitas terasa kurang lengkap tanpa iringan lagu favorit Anda. Selain menyuguhkan suara bass yang kaya berkat driver 14,2 mm yang bertenaga, earbud ini juga nyaman dipakai karena desain in-ear yang pas dengan telinga Anda.
Earbud luar biasa ini dilengkapi mikrofon internal yang memungkinkan Anda beralih dengan mudah dari mendengarkan lagu ke menerima panggilan sehingga Anda akan selalu terhubung.
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