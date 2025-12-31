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  • Bass yang dinamis
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  • Bass yang dinamis
  • Bass yang dinamis
  • Bass yang dinamis

Headphone in-ear berkabel

TAE2146WT/97

Tersedia dalam

Hitam
Hitam
Putih
Putih

Bass yang dinamis

Driver 10 mm yang kuat untuk bass yang dinamis dan suara yang jernih. Mikrofon in-line terintegrasi dan tombol angkat memuat bertelepon jadi praktis.

Lihat semua manfaat

Memutar musik dan berbicara

Bass yang dinamis

  • Colokan USB-C

  • Driver 10 mm

  • In-ear closed-back

Mikrofon & tombol panggilan terintegrasi

Dengan mikrofon dan tombol panggilan terintegrasi, Anda dapat menggunakan headset Philips ini untuk mendengarkan musik serta menerima panggilan dari ponsel. Nikmati panggilan bebas genggam serta terima dan akhiri panggilan dengan mudah dari headset Anda.

Penguncian in-ear yang sempurna memblokir suara luar

Driver speaker earphone Philips yang sangat kecil pas dan nyaman di telinga. Karena sangat pas di telinga, suara luar terblokir dan memberikan pengalaman mendengarkan musik intensitas tinggi.

Kabel 1,2 m yang ideal untuk penggunaan luar ruangan

Panjang kabel yang ideal membuat Anda bisa meletakkan peranti audio di mana pun Anda inginkan.

Spesifikasi Teknis

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