2 year warranty
TAE2146WT/97
Bass yang dinamis
Driver 10 mm yang kuat untuk bass yang dinamis dan suara yang jernih. Mikrofon in-line terintegrasi dan tombol angkat memuat bertelepon jadi praktis.
Colokan USB-C
Driver 10 mm
In-ear closed-back
Dengan mikrofon dan tombol panggilan terintegrasi, Anda dapat menggunakan headset Philips ini untuk mendengarkan musik serta menerima panggilan dari ponsel. Nikmati panggilan bebas genggam serta terima dan akhiri panggilan dengan mudah dari headset Anda.
Driver speaker earphone Philips yang sangat kecil pas dan nyaman di telinga. Karena sangat pas di telinga, suara luar terblokir dan memberikan pengalaman mendengarkan musik intensitas tinggi.
Panjang kabel yang ideal membuat Anda bisa meletakkan peranti audio di mana pun Anda inginkan.
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