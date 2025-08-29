2 year warranty
TAH2000WT/97
Model Ringo
Tetap santai saat yang lain terburu-buru. Kenakan headphone on-ear nirkabel bernuansa retro ini dan tampil santai sambil mengikuti irama musik favorit. Nikmati kualitas suara yang luar biasa, durasi penggunaan hingga 20 jam, dan bobot yang sangat ringan hingga tak terasa saat dikenakan.
Desain retro, suara mengagumkan
Desain praktis dan mudah dibawa
Durasi penggunaan hingga 26 jam
Bluetooth Multititik
Headphone on-ear ini menghadirkan kembali gaya yang Anda sukai—sekaligus menyuguhkan suara modern yang hangat dan berlimpah dari driver 40 mm! Dengan ear cup bundar yang menarik perhatian, Anda akan terlihat seolah sedang menikmati musik dengan pemutar kaset pribadi dari masa lalu. Tersedia juga beragam pilihan warna menarik.
Anda mendapatkan waktu putar hingga 26 jam dari pengisian daya penuh, yang membutuhkan waktu 2 jam melalui USB-C. Jika Anda memerlukan tambahan daya dengan cepat, mengisi daya headphone on-ear ini selama hanya 15 menit akan memberi Anda tambahan waktu putar 6 jam.
Bluetooth 5.4 menghadirkan koneksi yang lebih stabil untuk streaming tanpa gangguan dan tanpa penurunan suara yang mengganggu. Anda dapat terhubung ke dua perangkat Bluetooth secara bersamaan serta menggunakan aplikasi Philips Headphones untuk mengelola perangkat yang terhubung.
5.0
dari 5
1
Ulasan
しおせんべい
29/08/2025
日本
音場が広く、桁違いの軽い装着感
軽いです。たった80グラム。他のヘッドホンが250g程度ですから桁違い。 昭和時代にゼンハイザーHD400が一世を風靡しましたが、あの名機の再来です。 特に黄色のパッドを付ければ当時の見た目が再現ができ、 街で付けて歩いてもおしゃれな感じでしょう。 小さく軽いので髪型が乱れません。ですからイヤホンが苦手な女性にもいいと思います。 外の音は全く遮断しませんが、それが昭和の頃には斬新で「オープンエアヘッドホン」という 新しいジャンルが産まれました。ドンシャリでなく自然な音です。 そしてオープンエアヘッドホンの最大の長所は音場が広いことです。 ドライバを覆うものが無いのですから、屋外のスピーカーのようです。
Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAH2000BK ワイヤレスオンイヤーヘッドホン
Date of Use 2025-07-28
Ulasan ini dibuat untuk 2000 series TAH2000BK ワイヤレスオンイヤーヘッドホン
Date of Use 2025-07-28