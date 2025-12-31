2 year warranty
TAH4209WT/00
Tersedia dalam
Ringan, nyaman, dapat dilipat, dan daya awet hingga berhari-hari!
Nikmati pengalaman pemutaran audio hingga 55 jam lewat headphone on-ear nirkabel ini tanpa khawatir kehabisan daya selama berhari-hari. Rasakan suara yang mengagumkan, Bass Dinamis untuk karakter bass yang lebih mendalam bahkan pada volume rendah, serta pengaturan minim lag untuk video.
Headphone on-ear ringan
Suara natural. Bass Dinamis
Waktu putar hingga 55 jam
Suara panggilan jernih
Headphone on-ear ini dirancang untuk kenyamanan penggunaan sehari-hari. Headband yang empuk terasa sangat ringan. Ear-cup yang lembut dapat disesuaikan sudutnya hingga terasa pas. Masing-masing ear-cup dilapisi memory foam: makin sering digunakan, makin nyaman rasanya.
Nikmati suara yang luar biasa berkat driver 32 mm dan isolasi kebisingan pasif yang cukup baik berkat desain on-ear yang pas di telinga. Jika Anda menyukai lagu dengan karakter bass yang asyik, aktifkan Bass Dinamis melalui aplikasi Philips Headphone dan nikmati lagu favorit Anda secara maksimal sekalipun Anda mendengarkannya di lingkungan yang tenang.
Dengan waktu putar hingga 55 jam, headphone nirkabel ini akan menemani Anda mendengarkan berbagai daftar putar musik. Isi daya hingga penuh hanya dalam 2 jam menggunakan kabel USB-C dan isi daya cepat 15 menit untuk penggunaan selama 2 jam.
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