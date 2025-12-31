Teknologi 5 mikrofon. Panggilan lebih jernih, bahkan di tempat ramai

Jika Anda tengah menelepon, mikrofon khusus dan algoritma peredam bising perangkat ini berpadu untuk menangkap suara Anda dengan jelas dan mengurangi bising di sekitar. Meskipun Anda berada di jalan perkotaan yang ramai pada hari yang berangin kencang, suara Anda akan tetap terdengar jelas. Lawan bicara Anda pun tidak akan terganggu oleh suara-suara di sekitar Anda.