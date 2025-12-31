2 year warranty
TAH8000WT/97
Kualitas Hi-Res yang luar biasa
Rasakan pengalaman audio yang luar biasa dengan headphone over-ear nirkabel yang dirancang untuk kenyamanan jangka panjang. Suara musik terdengar begitu hidup, kualitas panggilan sebening kristal, dan fitur peredam bising adaptif memastikan Anda tetap fokus pada hal yang paling penting.
Suara alami dan mendetail
Noise Canceling Pro
Waktu putar hingga 70 jam
Bantalan ear-cup yang dapat diganti
Driver 40 mm dengan lapisan sutra menyuguhkan suara yang mendetail. Dynamic Bass-nya menghadirkan bass yang penuh dan kaya, bahkan pada volume rendah. Mendukung codec LDAC dan LC3 agar Anda dapat streaming dengan kualitas Hi-Res. Anda juga dapat mendengarkan lewat kabel via USB-C. Selain itu, Anda dapat mengaktifkan Spatial Audio di aplikasi kami untuk pengalaman mendengarkan yang lebih imersif.
Peredam bising adaptif mendeteksi kondisi di sekitar Anda dengan cepat untuk meredam kebisingan saat itu juga, termasuk angin. Aktifkan Mode Awareness jika Anda ingin mendengar suara yang ada di sekitar Anda. Quick Awareness akan memperjelas suara sehingga Anda dapat melakukan percakapan tanpa melepas headphone.
Jika Anda tengah menelepon, mikrofon khusus dan algoritma peredam bising perangkat ini berpadu untuk menangkap suara Anda dengan jelas dan mengurangi bising di sekitar. Meskipun Anda berada di jalan perkotaan yang ramai pada hari yang berangin kencang, suara Anda akan tetap terdengar jelas. Lawan bicara Anda pun tidak akan terganggu oleh suara-suara di sekitar Anda.
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