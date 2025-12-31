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  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa
  • Kualitas Hi-Res yang luar biasa

Headphone Over-ear

TAH8000WT/97

Tersedia dalam

Hitam
Hitam
Putih
Putih

Kualitas Hi-Res yang luar biasa

Rasakan pengalaman audio yang luar biasa dengan headphone over-ear nirkabel yang dirancang untuk kenyamanan jangka panjang. Suara musik terdengar begitu hidup, kualitas panggilan sebening kristal, dan fitur peredam bising adaptif memastikan Anda tetap fokus pada hal yang paling penting.

Lihat semua manfaat

Kualitas Hi-Res yang luar biasa

  • Suara alami dan mendetail

  • Noise Canceling Pro

  • Waktu putar hingga 70 jam

  • Bantalan ear-cup yang dapat diganti

Suara yang menakjubkan. Streaming dengan kualitas Hi-Res, mendengarkan lewat kabel

Suara yang menakjubkan. Streaming dengan kualitas Hi-Res, mendengarkan lewat kabel

Driver 40 mm dengan lapisan sutra menyuguhkan suara yang mendetail. Dynamic Bass-nya menghadirkan bass yang penuh dan kaya, bahkan pada volume rendah. Mendukung codec LDAC dan LC3 agar Anda dapat streaming dengan kualitas Hi-Res. Anda juga dapat mendengarkan lewat kabel via USB-C. Selain itu, Anda dapat mengaktifkan Spatial Audio di aplikasi kami untuk pengalaman mendengarkan yang lebih imersif.

Bebas distraksi berkat Peredam Bising Adaptif

Bebas distraksi berkat Peredam Bising Adaptif

Peredam bising adaptif mendeteksi kondisi di sekitar Anda dengan cepat untuk meredam kebisingan saat itu juga, termasuk angin. Aktifkan Mode Awareness jika Anda ingin mendengar suara yang ada di sekitar Anda. Quick Awareness akan memperjelas suara sehingga Anda dapat melakukan percakapan tanpa melepas headphone.

Teknologi 5 mikrofon. Panggilan lebih jernih, bahkan di tempat ramai

Teknologi 5 mikrofon. Panggilan lebih jernih, bahkan di tempat ramai

Jika Anda tengah menelepon, mikrofon khusus dan algoritma peredam bising perangkat ini berpadu untuk menangkap suara Anda dengan jelas dan mengurangi bising di sekitar. Meskipun Anda berada di jalan perkotaan yang ramai pada hari yang berangin kencang, suara Anda akan tetap terdengar jelas. Lawan bicara Anda pun tidak akan terganggu oleh suara-suara di sekitar Anda.

Spesifikasi Teknis

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