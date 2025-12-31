Nyaman untuk anak dan mudah digunakan

Tombol kontrol bundar yang besar di bagian bawah ear-cup memudahkan anak untuk mengontrol headphone ini. Sementara ear-cup yang lebih kecil dengan bantalan ear-cup yang empuk membuatnya nyaman dipakai. Headband yang empuk mudah disesuaikan agar pas. Terdapat titik-titik di bagian belakang headphone yang membantu anak mengetahui posisi pemakaian headphone yang benar.