2 year warranty
TAK4200MP/00
Tersedia dalam
Aman, menyenangkan, dan cocok untuk bepergian
Dengan LED warna-warni pada penutup telinga dan fitur berbagi audio nirkabel yang menyenangkan, headphone ini dirancang agar disukai anak-anak. Volumenya dibatasi untuk melindungi telinga anak-anak, dan mode perjalanan khusus memungkinkan mereka mendengarkan dengan aman di lingkungan yang lebih bising.
Headphone on-ear nirkabel
Volume dibatasi hingga 85 dB
Lampu LED. Berbagi audio
Tahan lama dan dapat dilipat
Didesain khusus agar lebih aman untuk telinga anak, volume headphone ini dibatasi hingga 75 dB untuk penggunaan di rumah atau saat belajar. Untuk penggunaan di lingkungan yang lebih bising di luar rumah, orang tua dapat menggunakan aplikasi Philips Headphones untuk mengatur batas volume mode bepergian hingga 85 dB.*
Tombol kontrol bundar yang besar di bagian bawah ear-cup memudahkan anak untuk mengontrol headphone ini. Sementara ear-cup yang lebih kecil dengan bantalan ear-cup yang empuk membuatnya nyaman dipakai. Headband yang empuk mudah disesuaikan agar pas. Terdapat titik-titik di bagian belakang headphone yang membantu anak mengetahui posisi pemakaian headphone yang benar.
Lampu LED warna-warni pada ear-cup berpadu dengan desain warna-warni headphone ini sehingga membuatnya tampak keren. Warna lampu LED dapat diatur sesuai keinginan anak: cocok untuk mengekspresikan karakter mereka.
Penghargaan
Ulasan
Volume dibatasi hingga 75 dB dalam mode normal dan 85 dB dalam mode perjalanan, sesuai dengan standar EN 50332 untuk mendengarkan dengan aman.