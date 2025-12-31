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4000 seriesHeadphone on-ear nirkabel untuk anak-anak

TAK4200MP/00

2 Award

Tersedia dalam

Chrystal Teal
Chrystal Teal
Magenta Purple
Magenta Purple

Aman, menyenangkan, dan cocok untuk bepergian

Dengan LED warna-warni pada penutup telinga dan fitur berbagi audio nirkabel yang menyenangkan, headphone ini dirancang agar disukai anak-anak. Volumenya dibatasi untuk melindungi telinga anak-anak, dan mode perjalanan khusus memungkinkan mereka mendengarkan dengan aman di lingkungan yang lebih bising.

Lihat semua manfaat

Aman, menyenangkan, dan cocok untuk bepergian

  • Headphone on-ear nirkabel

  • Volume dibatasi hingga 85 dB

  • Lampu LED. Berbagi audio

  • Tahan lama dan dapat dilipat

Senantiasa aman dan menyenangkan. Batasan volume untuk penggunaan di rumah dan saat bepergian*

Senantiasa aman dan menyenangkan. Batasan volume untuk penggunaan di rumah dan saat bepergian*

Didesain khusus agar lebih aman untuk telinga anak, volume headphone ini dibatasi hingga 75 dB untuk penggunaan di rumah atau saat belajar. Untuk penggunaan di lingkungan yang lebih bising di luar rumah, orang tua dapat menggunakan aplikasi Philips Headphones untuk mengatur batas volume mode bepergian hingga 85 dB.*

Nyaman untuk anak dan mudah digunakan

Nyaman untuk anak dan mudah digunakan

Tombol kontrol bundar yang besar di bagian bawah ear-cup memudahkan anak untuk mengontrol headphone ini. Sementara ear-cup yang lebih kecil dengan bantalan ear-cup yang empuk membuatnya nyaman dipakai. Headband yang empuk mudah disesuaikan agar pas. Terdapat titik-titik di bagian belakang headphone yang membantu anak mengetahui posisi pemakaian headphone yang benar.

Lampu LED dan desain warna-warni

Lampu LED dan desain warna-warni

Lampu LED warna-warni pada ear-cup berpadu dengan desain warna-warni headphone ini sehingga membuatnya tampak keren. Warna lampu LED dapat diatur sesuai keinginan anak: cocok untuk mengekspresikan karakter mereka.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Volume dibatasi hingga 75 dB dalam mode normal dan 85 dB dalam mode perjalanan, sesuai dengan standar EN 50332 untuk mendengarkan dengan aman.