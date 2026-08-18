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1000 seriesHeadphone nirkabel sepenuhnya

TAT1109WT/97

3.8

| (4) Ulasan

Tersedia dalam

Hitam
Hitam
Putih
Putih

Nikmati musik Anda

Bahagia itu sederhana. Pakai headphone Anda, dengarkan lagu di mana saja, dan nikmatilah! Dengan suara yang memukau, bass yang dinamis, serta casing pengisi daya kecil, earbud true wireless yang nyaman ini siap menemani Anda sepanjang hari.

Lihat semua manfaat

Nikmati musik Anda

  • Desain ergonomis untuk kenyamanan

  • Suara natural. Bass dinamis

  • Casing pengisi daya mungil

  • Suara panggilan jernih

Earbud kecil dan nyaman dengan karakter bass yang menggelegar

Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang maksimal tanpa memerlukan volume yang besar. Ketuk earbud kiri untuk mengaktifkan bass dinamis dan nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.

Panggilan jernih. Mereka akan mendengar ucapan Anda​

Suara Anda akan terdengar jelas saat melakukan panggilan. Mikrofon khusus menangkap suara Anda, sementara algoritme pengurang kebisingan meredam sebagian suara latar dari lingkungan sekitar Anda.

Koneksi Bluetooth tanpa putus

Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.8

dari 5

4

Ulasan

3
2

18/08/2026

Australia

Australia

Pembeli terverifikasi

These headphones were worth every penny. I was pleasantly surprised.

Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1109WT True wireless headphones

Date of Use 2026-07-01

Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1109WT True wireless headphones

Date of Use 2026-07-01

03/08/2025

New Zealand

New Zealand

Wonderful product!

Wonderful little earbuds! Was a bit skeptical at first when it comes to purchasing earbuds on the cheaper end, but the sound quality and bass are really nice. Definitely worth purchasing and recommending if you are looking for something that is more budget friendly and will do the job.

Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1109BK True wireless headphones

Date of Use 2025-07-03

Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1109BK True wireless headphones

Date of Use 2025-07-03

08/03/2025

Indonesia

Indonesia

suara dan bass bagus

ini adalah TWS philips pertama saya. harga terjangkau, kualitas suara jernih dan bagus. mungkin dengan seri dan merk lain ada yang lebih bagus. tetapi bagi saya, TWS 1109 ini sudah lebih dari cukup.

Keunggulan

harga terjangkau dengan kualitas yang baik

Kekurangan

tidak ada bagi saya

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1109BK Headphone nirkabel sepenuhnya

Date of Use 2024-02-08

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1109BK Headphone nirkabel sepenuhnya

Date of Use 2024-02-08

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