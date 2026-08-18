2 year warranty
TAT1109WT/97
Nikmati musik Anda
Bahagia itu sederhana. Pakai headphone Anda, dengarkan lagu di mana saja, dan nikmatilah! Dengan suara yang memukau, bass yang dinamis, serta casing pengisi daya kecil, earbud true wireless yang nyaman ini siap menemani Anda sepanjang hari.
Desain ergonomis untuk kenyamanan
Suara natural. Bass dinamis
Casing pengisi daya mungil
Suara panggilan jernih
Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang maksimal tanpa memerlukan volume yang besar. Ketuk earbud kiri untuk mengaktifkan bass dinamis dan nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.
Suara Anda akan terdengar jelas saat melakukan panggilan. Mikrofon khusus menangkap suara Anda, sementara algoritme pengurang kebisingan meredam sebagian suara latar dari lingkungan sekitar Anda.
Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.
3.8
dari 5
4
Ulasan
Nicky85
18/08/2026
Australia
Pembeli terverifikasi
These headphones were worth every penny. I was pleasantly surprised.
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1109WT True wireless headphones
Date of Use 2026-07-01
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1109WT True wireless headphones
Date of Use 2026-07-01
Sheep21
03/08/2025
New Zealand
Wonderful product!
Wonderful little earbuds! Was a bit skeptical at first when it comes to purchasing earbuds on the cheaper end, but the sound quality and bass are really nice. Definitely worth purchasing and recommending if you are looking for something that is more budget friendly and will do the job.
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1109BK True wireless headphones
Date of Use 2025-07-03
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1109BK True wireless headphones
Date of Use 2025-07-03
Sugar Java
08/03/2025
Indonesia
suara dan bass bagus
ini adalah TWS philips pertama saya. harga terjangkau, kualitas suara jernih dan bagus. mungkin dengan seri dan merk lain ada yang lebih bagus. tetapi bagi saya, TWS 1109 ini sudah lebih dari cukup.
Keunggulan
harga terjangkau dengan kualitas yang baik
Kekurangan
tidak ada bagi saya
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1109BK Headphone nirkabel sepenuhnya
Date of Use 2024-02-08
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1109BK Headphone nirkabel sepenuhnya
Date of Use 2024-02-08