2 year warranty
TAT1139WT/97
Nikmati kualitas suara yang jernih
Dengarkan lagu dan panggilan dengan baik. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 13 mm untuk suara yang kaya dan bass yang kuat, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Headphone ini memiliki rating tahan cipratan dan keringat IPX4, dan dilengkapi wadah pengisi daya kecil untuk waktu putar 26 jam.
Kualitas suara panggilan jernih
Driver 13 mm untuk bass bertenaga
Desain ergonomis untuk kenyamanan
IPX4 tahan cipratan air/keringat
Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang maksimal tanpa memerlukan volume yang besar. Ketuk earbud kiri untuk mengaktifkan bass dinamis dan nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan saat mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.
Dengarkan suara sebagaimana mestinya. Headphone ini menggunakan driver dinamis 13 mm dengan desain khusus untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang luar biasa. Kapasitas daya driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass sehingga Anda tidak akan melewatkan satu ketukan pun.
Suara Anda akan terdengar jelas saat melakukan panggilan. Mikrofon khusus menangkap suara Anda, sementara algoritme pengurang kebisingan meredam sebagian suara latar dari lingkungan sekitar Anda.
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