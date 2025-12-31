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  • Earbud esensial untuk keseharian Anda
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  • Earbud esensial untuk keseharian Anda
  • Earbud esensial untuk keseharian Anda
  • Earbud esensial untuk keseharian Anda
  • Earbud esensial untuk keseharian Anda
  • Earbud esensial untuk keseharian Anda
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  • Earbud esensial untuk keseharian Anda
  • Earbud esensial untuk keseharian Anda
  • Earbud esensial untuk keseharian Anda
  • Earbud esensial untuk keseharian Anda

2000 seriesHeadphone nirkabel sepenuhnya

TAT2000WT/97

Tersedia dalam

Biru
Biru
Hitam
Hitam
Merah muda
Merah muda
Putih
Putih

Earbud esensial untuk keseharian Anda

Lengkapi keseharian Anda dengan earbud nirkabel mungil yang pas di telinga serta mampu menghasilkan suara yang luar biasa. Nikmati waktu penggunaan hingga 32 jam dengan casing pengisi daya yang ringkas. Lakukan panggilan suara dengan kualitas yang superjernih.

Lihat semua manfaat

Earbud esensial untuk keseharian Anda

  • Earbud kecil. Harga terjangkau

  • Suara natural. Bass dinamis

  • Casing pengisi daya kecil

  • Teknologi 4 mikrofon

Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

Meskipun berukuran kecil, earbud true wireless ini dapat menghasilkan suara yang luar biasa tanpa memerlukan volume yang besar berkat driver 6 mm miliknya. Akses kontrol earbud atau buka aplikasi Philips Headphones untuk mengaktifkan Bass Dinamis. Nikmati musik favorit dengan karakter bass yang menggelegar, bahkan ketika mendengarkan musik di lingkungan yang tenang.

Waktu penggunaan hingga 32 jam. Casing pengisi daya kecil

Waktu penggunaan hingga 32 jam. Casing pengisi daya kecil

Nikmati waktu penggunaan hingga 7 jam dalam kondisi terisi penuh, ditambah 25 jam dengan casing. Masukkan earbud ke dalam casing pengisi daya, dan earbud akan terisi penuh dalam 2 jam. Mengisi daya 10 menit juga akan memberikan tambahan daya selama satu jam. Dalam mode Mono, Anda dapat menggunakan salah satu earbud sementara earbud lainnya diisi daya. Casing dapat diisi daya menggunakan kabel USB-C.

Teknologi 4 mikrofon. Panggilan lebih jernih, bahkan di tempat ramai

Teknologi 4 mikrofon. Panggilan lebih jernih, bahkan di tempat ramai

Saat Anda menelepon, empat mikrofon dan algoritma peredam bising akan menangkap suara Anda dan meredam suara yang ada di sekitar. Meskipun Anda berada di kafe yang ramai, suara Anda akan terdengar jelas. Lawan bicara Anda pun tidak akan mendengar suara-suara lain di sekitar Anda.

Spesifikasi Teknis

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